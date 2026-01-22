جموں کشمیر، کشتواڑ انکاؤنٹر سائٹ کے نزدیک پھر گولی باری شروع

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر، کشتواڑ انکاؤنٹر سائٹ کے نزدیک پھر گولی باری شروع
کشتواڑ میں چند روز خاموشی کے بعد پھر سے گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا۔
January 22, 2026
January 22, 2026
جموں : صوبہ جموں کشتواڑ ضلع میں چھاترو علاقے کے جنگلات میں ایک بار پھر شدید فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ پیر کے روز اسی علاقے میں سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے مابین آمنا سامنا ہوا تھا اور تصادم آرائی میں ایک فوجی اہلکار ہلاک جبکہ سات دیگر زخمی ہوئے تھے، چند دنوں سے یہاں محاصرہ جاری تھا تاہم فائرنگ کا سلسلہ بھی تھم چکا تھا۔
حکام نے تصدیق کی کہ تصادم آرائی کے سابق مقام کے قریب ہی اریگام نامی بستی سے تقریباً 200 میٹر دور (ملی ٹنٹس کے ساتھ) دوبارہ رابطہ قائم ہوا ہے، جس کے بعد سے طرفین میں شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔
یاد رہے کہ یہ تصادم آرائی ضلع کشتواڑ کے چھاترو علاقے میں سنگھ پورہ، بیگ پورہ نامی گاؤں کے قریب جنگلات میں اس وقت شروع ہوا تھا جب سیکورٹی فورسز کو یہاں ملی ٹنٹس کے چھپے ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لیکر تلاشی آپریشن شروع کیا جس دوران دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے مابین آمنا سامنا ہوا جو انکاؤنٹر کی شکل اختیار کر دیا۔
ابتدائی رابطے کے بعد دہشت گرد علاقے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے تاہم سیکورٹی فورسز نے محاصرہ جاری رکھا اور ایک خفیہ ٹھکانہ (کمین گاہ) کا سراغ لگایا۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق خفیہ ٹھکانے میں شدید موسمی حالات کے دوران رہائش کے لیے استعمال ہونے والا بڑی مقدار میں راشن، برتن اور دیگر سامان موجود تھا۔
اس کے بعد فوج اور جموں و کشمیر پولیس نے اضافی نفری کے ساتھ بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی اور پورے علاقے کی چھان بین جاری رکھی۔ وہیں آج صبح ایک بار پھر ملی ٹنٹس کے ساتھ رابطہ قائم ہوا، جس کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ پھر سے شروع ہو گیا، جو خبر نشر کیے جانے تک جاری تھا۔
سیکورٹی فورسز کو اطلاع ہے کہ علاقے میں تین سے چار افراد چھپے ہو سکتے ہیں، تاہم صحیح اندازہ آپریشن ختم ہونے اور ملی ٹنٹس کی گرفتاری یا ہلاکت کے بعد ہی اصل تعداد کا پتہ چلے گا۔
