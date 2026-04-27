جموں میں شدید گرمی، میونسپلٹی کی جانب سے سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ
کٹھوعہ میں پارہ42.5 ڈگری تک پہنچ گیا ہے، وہیں ’مصنوعی بارش‘ کے ذریعے لوگوں کو راحت فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 27, 2026 at 1:43 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی):جموں خطے کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر سے عوام کو کافی متاثر کر دیا ہے۔ گزشتہ پانچ دنوں سے درجہ حرارت معمول سے کافی زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے سبب لوگوں کو سخت دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہیں بڑھتی گرمی کے باعث دوپہر کے وقت سڑکوں پر سنّاٹا چھایا رہتا ہے۔
محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق جموں، کٹھوعہ، سانبہ، ریاسی اور ادھم پور اضلاع میں "ہیٹ ویو" (Heat Wave) کے پیش نظر الرٹ جاری کیا گیا ہے سانبہ اور کٹھوعہ میں دن کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر چکا ہے، جبکہ کٹھوعہ شہر میں پارہ 42.5 ڈگری سیلسیش تک پہنچ گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے ایک عہدیدار کے مطابق آئندہ دو دنوں کے دوران ان پانچوں اضلاع میں بعض مقامات پر 'لو' چلنے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر عوام کو مزید احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
ادھر، بڑھتی گرمی سے عوام کو وقتی راحت فراہم کرنے کے لیے جموں میونسپل کارپوریشن نے ایک منفرد قدم اٹھایا ہے۔ شہر کی مختلف سڑکوں پر اسپرنکلر واٹر ٹینکرز کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، جسے ’مصنوعی بارش‘ کا نام دیا جا رہا ہے، تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ انتظامیہ اور محکمہ موسمیات نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دوپہر کے وقت غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، تاکہ لو اور شدید گرمی کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔