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جموں و کشمیر میں شدید گرمی کی لہر برقرار، آئندہ چند روز میں بارش اور گرج چمک کی پیش گوئی
سرینگر سمیت جموں کشمیر میں درجۂ حرارت معمول سے پانچ ڈگری زیادہ ریکارڈ۔ شدید گرمی کے سبب معمولات زندگی متاثر۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 30, 2026 at 2:16 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں منگل کو بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہی۔ وادی کشمیر سمیت جموں کے میدانی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے کافی زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ چند روز میں بارش اور گرج چمک کے باعث گرمی کی شدت میں بتدریج کمی آ سکتی ہے۔
بڑھتی ہوئی گرمی نے روزمرہ کی زندگی کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ کشمیر میں ریجنل ٹرانسپورٹ آفس (آر ٹی او) نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ موجودہ شدید گرمی کے دوران غیر ضروری طور پر سرینگر دفتر نہ آئیں اور سرکاری کام کے لیے واٹس ایپ سروس سے فائدہ اٹھائیں۔
محکمۂ موسمیات کے سرینگر مرکز کے مطابق سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 35.3 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 5.3 ڈگری زیادہ تھا۔ اس سیزن میں یہ گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ قاضی گنڈ میں 33.8 ڈگری، کپوارہ میں 32.7 ڈگری، کوکرناگ میں 32.9 ڈگری اور سیاحتی مقام پہلگام میں 29.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو تمام مقامات پر معمول سے زیادہ تھا۔
جموں خطے میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہی۔ کٹھوعہ میں 37.4 ڈگری سیلسیش، جموں شہر میں 36.9 ڈگری، کٹرا میں 35.6 ڈگری، بھدرواہ میں 32.9 ڈگری، بانہال میں 31.9 ڈگری اور بٹوٹ میں 29.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار محکمہ موسمیات، سرینگر کی جانب سے جاری سرکاری بلیٹن میں دیے گئے ہیں۔
وادی کشمیر میں، جہاں گرمیوں کا موسم عام طور پر شمالی بھارت کے بیشتر علاقوں کے مقابلے میں نسبتاً معتدل ہوتا ہے، اس بار درجۂ حرارت غیر معمولی حد تک بڑھ گیا ہے۔ سرینگر کا اب تک کا سب سے زیادہ درجۂ حرارت 38.3 ڈگری سیلسیس ہے، جو جولائی 1946 میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ جموں کا اب تک کا سب سے زیادہ درجۂ حرارت 47.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔
محکمۂ موسمیات، سرینگر کی جانب سے جاری پانچ روزہ پیش گوئی کے مطابق بدھ سے موسم میں کچھ بہتری آ سکتی ہے۔ نمی سے بھرپور ہوائیں جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتی ہیں۔ آئندہ پانچ دنوں کے دوران بیشتر اضلاع میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے، جبکہ یکم جولائی سے 4 جولائی کے درمیان جموں ڈویژن کے چند مقامات پر کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ پانچ دنوں کے دوران گرج چمک، آسمانی بجلی اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، جبکہ بعض مقامات پر ہوا کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ محکمہ نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ جموں ڈویژن کے چند علاقوں میں شدید بارش کے باعث یکم جولائی سے 4 جولائی کے دوران اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔
محکمہ کے مطابق 2 اور 3 جولائی کو جموں، سانبہ، کٹھوعہ اور ملحقہ اضلاع میں سب سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ وادیٔ کشمیر کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے۔
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