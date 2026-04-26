جموں خطے میں ہیٹ ویو الرٹ، کشمیر میں موسم خوشگوار رہنے کی پیش گوئی
محکمہ موسمیات نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔
Published : April 26, 2026 at 7:59 PM IST
جموں : جموں و کشمیر میں موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے اہم پیش گوئی جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کرتے ہوئے جموں خطے کے پانچ اضلاع میں شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو دنوں کے دوران جموں، کٹھوعہ، سانبہ، ریاسی اور ادھم پور میں شدید گرمی پڑنے کے ساتھ بعض مقامات پر لو چلنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں تاکہ گرمی کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ خاص طور پر بزرگوں، بچوں اور بیمار افراد کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
دوسری جانب کشمیر وادی میں آئندہ چند روز تک موسم خوشگوار رہنے کی توقع ہے۔ پیش گوئی کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں کے دوران چند مقامات پر ہلکی بارش ہوسکتی ہے، جبکہ 27 اور 28 اپریل کو کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے۔
بعض علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور ژالہ باری (اولے پڑنے) کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے 29 اور 30 اپریل کو وادی کشمیر میں موسم عمومی طور پر خشک رہنے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔