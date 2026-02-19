ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسمبلی میں پولیس ویریفکیشن اور عطیات سے متعلق حکم نامے پر گرما گرم بحث
ہندواڑہ کے رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے ایوان میں پولیس ویریفکیشن کے موجودہ طریقۂ کار پر شدید تنقید کی۔
Published : February 19, 2026 at 5:23 PM IST
جموں:(محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جمعرات کو پولیس ویریفکیشن نظام اور ضلع کشتواڑ میں عطیات کی وصولی سے متعلق جاری حکم نامے پر زبردست بحث دیکھنے کو ملی اراکین اسمبلی نے ان معاملات کو نوجوانوں کے مستقبل اور شہری آزادیوں سے جوڑتے ہوئے حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہندواڑہ کے رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے ایوان میں پولیس ویریفکیشن کے موجودہ طریقۂ کار پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظام اجتماعی سزا کی شکل اختیار کر چکا ہےجس کے باعث بے شمار نوجوان روزگار اور پیشہ ورانہ مواقع سے محروم ہو رہے ہیں۔
انہوں نے ضلع بارہمولہ کی ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک نوجوان کو حیدرآباد میں دو لاکھ روپے مالیت کی ملازمت کے لیے منتخب کیا گیا تھامگر اس کے چچا کے مبینہ طور پر اوور گراؤنڈ ورکر ہونے کے الزام پر پولیس کلیئرنس مسترد کر دی گئی حالانکہ مذکورہ شخص پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا۔سجاد لون نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی نوجوان اس شخص کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے تو اسے کیوں سزا دی جا رہی ہے۔
سجاد غنی لون نے کہا کہ کئی افراد کو ان کے رشتہ داروں کے مبینہ ماضی کی بنیاد پر کلیئرنس نہیں دی جا رہی حتیٰ کہ بعض صورتوں میں متعلقہ رشتہ دار وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کو مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھائیں تاکہ نوجوانوں میں پائی جانے والی بے چینی کا ازالہ ہو سکے۔