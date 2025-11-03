ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر سے باہر جیلوں میں بند قیدیوں کو واپس لانے کا مطالبہ، محبوبہ مفتی کی درخواست پر سماعت

محبوبہ مفتی نے عرضی دائر کر کے باہر کی جیلوں سے زیر سماعت قیدیوں کی واپسی کا حکم دینے کی درخواست کی ہے۔

محبوبہ مفتی
محبوبہ مفتی (Image: IANS)
Published : November 3, 2025 at 4:09 PM IST

جموں: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی پیر کے روز جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں۔ مفتی نے جموں و کشمیر ہائی کورٹ میں ایک پی آئی ایل دائر کی ہے۔ پی آئی ایل میں درخواست کی گئی ہے کہ جموں و کشمیر سے باہر کی جیلوں میں بند قیدیوں کو واپس لایا جائے۔

اس درخواست میں محبوبا مفتی بمقابلہ یونین آف انڈیا کے عنوان سے، قیدیوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے بارے میں فوری عدالتی مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مفتی کے وکیل نے استدلال کیا کہ 5 اگست ، 2019 کو جب آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا گیا تھا اس وقت بہت سے قیدیوں کو دور دراز ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کردیا گیا تھا۔

پی آئی ایل میں کہا گیا ہے کہ سیکڑوں کلومیٹر دور ان کی نظربندی عدالت تک ان کی رسائی، خاندان کے لوگوں اور وکیلوں سے ملاقاتوں کو متاثر کرتی ہے۔ سفر کی لاگت خاندانوں کے لئے بہت زیادہ ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی نظربندی آئین کے آرٹیکل 14 اور 21 کے تحت دیئے گئے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ خاص طور پر مساوات کا حق، خاندانی رابطہ، موثر قانونی امداد اور جلد سماعت۔

انہوں نے کہا کہ قیدی اپنے اہل خانہ سے ملاقات نہیں کر سکتے کیونکہ دوری ہونے کے سبب اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے لیے باقاعدگی سے سفر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مقدمے کی کارروائی خود ہی سزا بن جاتی ہے۔

درخواست میں کہا گیا ہے کہ "شواہد وسیع ہیں اور گواہوں کی فہرست طویل ہے، جس کے لیے ملزمان اور ان کے وکلاء کے درمیان باقاعدہ اور خفیہ مشاورت کی ضرورت ہے۔ تاہم، یہ عملاً اس وقت ناممکن ہو جاتا ہے جب قیدی کو دور کی جیل میں رکھا جاتا ہے۔" غور طلب ہے کہ بہت سے معاملات میں کچھ نظربندوں کو سیکورٹی وجوہات کی بنا پر یونین ٹیریٹری سے باہر جیلوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔

