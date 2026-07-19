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رامبن: 108 ایمبولینس میں خاتون نے صحت مند بچے کو جنم دیا، بروقت طبی امداد نے ماں اور نومولود کی جان بچالی
ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن نے طبی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں ایمبولینس کے اندر ہی زچگی کا عمل مکمل کرایا۔
Published : July 19, 2026 at 4:24 PM IST
رامبن: جموں و کشمیر کی 108 ایمرجنسی میڈیکل سروس نے ایک مرتبہ پھر بروقت اور مؤثر طبی خدمات کی شاندار مثال قائم کرتے ہوئے ایمبولینس کے اندر کامیاب زچگی کروا کر ماں اور نومولود دونوں کی جان محفوظ بنا دی۔ اطلاعات کے مطابق 30 سالہ میرا دیوی، زوجہ سورج سنگھ اور رہائشی بھج مستہ، تحصیل و ضلع رامبن کو اتوار کے روز اچانک دردِ زہ شروع ہوا۔
اہل خانہ نے فوری طور پر 108 ایمرجنسی میڈیکل سروس کے کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور مدد طلب کی۔ اطلاع ملتے ہی کنٹرول روم نے ضلع اسپتال رامبن سے 108 ایمبولینس روانہ کی، جس میں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشن عاقب بشیر بٹ اور ایمبولینس پائلٹ منظور احمد اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ایمبولینس کی ٹیم ایک گھنٹے کے اندر مریضہ کے مقام پر پہنچ گئی اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔
تاہم راستے میں ہی دردِ زہ میں تیزی آنے کے باعث یہ واضح ہو گیا کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ای ایم ٹی عاقب بشیر بٹ نے ایمبولینس پائلٹ کو ڈگڈول پل کے قریب محفوظ مقام پر گاڑی روکنے کی ہدایت دی۔ اہل خانہ کی رضامندی اور تعاون سے انہوں نے تمام طبی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں ایمبولینس کے اندر ہی زچگی کا عمل مکمل کرایا۔
اس دوران خاتون نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ بعد ازاں ماں اور نومولود دونوں کو مزید طبی معائنے، نگرانی اور بعد از زچگی نگہداشت کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دونوں کی حالت مستحکم اور خطرے سے باہر بتائی گئی۔ خاندان کے افراد نے 108 ایمرجنسی میڈیکل سروس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بروقت رسائی، پیشہ ورانہ مہارت اور ہمدردانہ رویے کی بدولت ایک مشکل اور نازک صورتحال خوش اسلوبی سے انجام تک پہنچی۔
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یہ کامیاب زچگی ایک بار پھر اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ جموں و کشمیر ایمرجنسی میڈیکل سروس (108) کی ٹیم ہر قسم کے مشکل حالات میں بھی عوام تک بروقت طبی امداد پہنچانے اور قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے پوری لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔