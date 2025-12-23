ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی گریز کے پہاڑی علاقوں میں ویکسینشن کا عمل
شمالی کشمیر کے وادی گریز میں پولیو ویکسنیشن ٹیموں نے خراب موسمی حالات اور پہاڑی علاقوں میں پیدل سفر کرکے ویکسینشن کو یقینی بنایا۔
Published : December 23, 2025 at 2:53 PM IST
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے سرحدی علاقہ گریز کے دور دراز علاقوں میں شدید برف بھاری کے دوران پو لیو ویکسنیشن ٹیموں نے جرت مندی کا مظاہرہ کرکے بچوں کو پو لیو کے قطرے پلائے۔ شدید برفباری اور منفی درجہ حرارت کے باوجود، سینکڑوں صحت کارکنوں، ایس ایچ اے اور آنگن واڈی کارکنوں نے کشمیر کے دور دراز ناقابل رسائی علاقوں میں پیدل سفر کرکے بچوں کو پو لیو کے قطرے پلائے۔
شدید سردی اور برف سے لبریز وادئ گریز میں صحت کے شعبے سے وابسطہ کارکنوں نے گجراں ، بگٹور اور لائن آف کنٹرول کے قریب درجنوں گاؤں تک پہنچنے کے لئے گھنٹوں پیدل سفر طے کر کرکے پو لیو کی مہم کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔
سخت موسمی حالات کے پیش و نظر کئ والدین کے لئے بچوں کو پو لیو بوتھ تک لےجانا ایک نا ممکن سا عمل تھا۔ تاہم صحت سے تعلق رکھنے والے کارکنان ہر مشکل صورتحال سے نپٹ کر سبھی گھروں تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کی ۔میڈیکل بلاک گریز میں تعینات کارکن بشیر احمد نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح یہ تھی کہ ہر بچے تک ویکسین پہنچے۔ ایسا کرنے کے لئے کسی بھی شکل صورتحال سے نپٹنے کے لئے ذہنی طور تیار تھے۔
مقامی لوگوں نے ان کارکنان کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ چند ایسے گاوں ہیں جہاں سے بچوں کو ساتھ اٹھا کر پولیو بوتھ تک لے جانا نا مم تھا تاہم صحت کارکنان نے جرت مندی کا مظاہرہ کرکے اس علاقے کے آخری گاوں اور گھر تک پہنچ کر ہر بچے کی ویکسنیشن کو یقینی بنایا واضح رہے کہ اس علاقے میں حالیہ برف بھاری کی وجہ سے یہ وادئ فی الحال باقی دنیا سے کٹ کر رہ گئی ہے۔