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دس گھنٹے اور 38 کلو میٹر: صحت کے کارکنوں نے خانہ بدوش بچوں کو ٹیکےلگانے کے لئے گریز پہاڑوں کا دشوار کن سفر طئے کیا
ٹیم نے 30 کے قریب بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور ایک میڈیکل کیمپ بھی لگایا۔
Published : July 1, 2026 at 8:06 PM IST
بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) ایک قابل ذکر مثال کے طور پر تین رکنی صحت ٹیم نے شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں گریز کے ناہموار پہاڑوں میں سے تقریباً 38 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ دور دراز خانہ بدوش برادریوں کے بچوں کو قومی پلس پولیو مہم کے ایک حصے کے طور پر زندگی بچانے والی پولیو ویکسین دی جائے۔
اپنی پیٹھ پر ویکسین کیریئر اور ضروری طبی سامان اٹھائے، ہیلتھ ورکرز بشیر احمد ترو، شمس دین ناصر اور آشا ورکر روبینہ نے داوڑ سے پٹالوان کے گھاس کے میدانوں تک اپنا سفر شروع کیا، ایک پہاڑی علاقے جہاں گجر اور بکروال خاندان اپنے مویشیوں کے ساتھ موسم گرما گزارتے ہیں۔
یہ ٹیم تقریباً 10 گھنٹے تک پہاڑی راستوں اور چٹانی خطوں سے گزر کر موسمی بستی تک پہنچی۔ رات وہاں گزارنے کے بعد وہ اگلے دن تقریباً 38 کلومیٹر کا سفر مکمل کر کے پیدل واپس لوٹے۔
ٹیم نے 30 کے قریب بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور ایک میڈیکل کیمپ بھی لگایا جہاں صحت کی سہولیات سے دور رہنے والے خانہ بدوش خاندانوں کے مریضوں کا معائنہ کیا گیا، ادویات تقسیم کی گئیں اور عام بیماریوں کا علاج کیا گیا۔
ہیلتھ ورکر بشیر احمد ترو نے کہا کہ ہم نے صبح سویرے شروع کیا اور تقریباً 10 گھنٹے تک مسلسل پیدل چلتے رہے۔ راستہ بہت دشوار گزار تھا، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ بچے وہاں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔
آشا کارکن روبینہ نے کہا کہ اونچائی والے علاقوں کے گھاس کے میدانوں میں رہنے والے خاندانوں کو صحت کی خدمات تک آسان رسائی نہیں ہے۔ اس لیے، ان سے ویکسینیشن کے لیے لمبا فاصلہ طے کرنے کی توقع کرنے کے بجائے، صحت کے کارکنوں کے لیے ان تک پہنچنا ضروری ہے۔
خانہ بدوش کمیونٹی نے ٹیم کی کاوشوں پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ ہیلتھ ورکرز ہمارے بچوں کو ویکسینیشن اور طبی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے اتنا مشکل سفر کریں گے۔