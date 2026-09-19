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این ایچ ایم ملازمین کی کال واپس لینے کے بعد سرکاری اسپتالوں میں رونقِ لوٹی
واضح رہے کہ وزیرِ صحت کی یقین دہانی پر این ایچ ایم ملازمین نے اپنی ہڑتال ختم کر دی ہے۔
Published : September 19, 2026 at 3:29 PM IST
ترال (شبیر بٹ) وزیرِ صحت سکینہ ایتو کی یقین دہانی کے بعد این ایچ ایم ملازمین نے ہڑتال واپس لے لی ہے، جس کے بعد وادی کے سرکاری اسپتالوں میں آج رونق لوٹ آئی۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال میں بھی این ایچ ایم ملازمین کے ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد عوام نے راحت کی سانس لی اور امید ظاہر کی کہ اب دوبارہ ان ملازمین کو ہڑتال پر نہ جانا پڑے۔
اس حوالے سے آج سب ڈسٹرکٹ اسپتال ترال میں کام کاج کا آغاز بہت اچھے طریقے سے ہوا، جب کہ مریضوں اور تیمارداروں نے بھی اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ اب عوام کو بڑی حد تک راحت ملے گی اور ماضی میں جو بھی مشکلات درپیش آئیں، وہ اب عوام کو برداشت نہیں کرنا پڑیں گی۔ لوگوں نے حکومت کی جانب سے این ایچ ایم ملازمین کے ساتھ مفاہمت کو نیک شگون قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں اس قسم کی صورت حال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
اس دوران این ایچ ایم ملازمین یونین ترال کے صدر علی محمد نے واضح کیا کہ وہ مجبوری میں ہڑتال پر چلے گئے تھے اور اب حکومت کی یقین دہانی کے بعد ڈیوٹی پر واپس آچکے ہیں۔
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واضح رہے کہ گذشتہ دس روز سے این ایچ ایم ملازمین ہڑتال پر تھے اور کل شام وزیرِ صحت کی یقین دہانی کے بعد ہڑتال واپس لی گئی۔ علی محمد نے کہا کہ مریضوں کو ہونے والی تکلیف کا انہیں بھی احساس ہے، تاہم انہوں نے یہ احتجاج اپنے جائز مطالبات کے لیے کیا تھا کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں این ایچ ایم ملازمین اپنے اہل خانہ کی بہتر کفالت کرنے سے قاصر ہیں۔