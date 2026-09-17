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این ایچ ملازمین ہڑتال ختم کر کے ڈیوٹی پر واپس آئیں، وزیر صحت سکینہ ایتو نے کی اپیل
این ایچ ملازمین ہڑتال ختم کر کے ڈیوٹی پر واپس آئیں۔وزیر صحت سکینہ ایتو
Published : September 17, 2026 at 5:07 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر کی وزیر برائے صحت و طبی تعلیم، سکینہ ایتو نے نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے ہڑتالی ملازمین سے احتجاج ختم کر کے فوری طور پر ڈیوٹی پر واپس آنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ملازمین کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ان کے مطالبات کا ہمدردانہ جائزہ لے گی اور اپنے دائرۂ اختیار میں آنے والے تمام مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔
پامپور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے بتایا کہ حکومت احتجاج کرنے والے ملازمین کے ساتھ کئی دور کی بات چیت کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا، "وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کرنا ان کا جمہوری حق ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ ملازمین کے مطالبات سے پوری طرح باخبر ہے اور پہلے ہی ان کے ساتھ تعمیری تبادلۂ خیال کیا جا چکا ہے۔
مریضوں کی دیکھ بھال اور طبی خدمات بری طرح متاثر
وزیر صحت نے متعلقہ محکمے کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ملازمین کی جانب سے پیش کردہ نمائندگی اور مطالبات کے تمام نکات کا باریک بینی سے جائزہ لیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت اپنے اختیارات کے تحت تمام معاملات پر ضروری اور مثبت اقدامات کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ملازمین پر زور دیا کہ وہ اس بات کا ادراک کریں کہ جاری ہڑتال کی وجہ سے اسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال اور طبی خدمات بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہڑتال ختم کریں
انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا، "مجھے قوی امید ہے کہ ملازمین عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی ہڑتال ختم کر دیں گے اور کام پر لوٹ آئیں گے۔ حکومت ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ ضرور کرے گی۔" انہوں نے طبی پیشے کے تقدس اور صحت عامہ کے شعبے سے وابستہ کارکنوں پر عوام کے پختہ اعتماد کا اعادہ بھی کیا۔
این ایچ ایم ملازمین کی ہڑتال نویں دن میں داخل
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں این ایچ ایم ملازمین کی ہڑتال جمعرات کو مسلسل نویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ دونوں خطوں کے تمام اضلاع اور بلاک ہیڈ کوارٹرز پر ملازمین کی جانب سے پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔