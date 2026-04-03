وزیرِ صحت سکینہ ایتو نے جی ایم سی اننت ناگ میں ایم آر آئی یونٹ کا افتتاح کیا، طبی سہولیات میں نمایاں اضافہ
اس موقع پر وزیرِ صحت نے جی ایم سی اننت ناگ میں تین جدید ماڈیولر آپریشن تھیٹرز کا بھی افتتاح کیا۔
Published : April 3, 2026 at 10:29 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر کی وزیرِ صحت سکینہ ایتو نے آج گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں جدید ترین ایم آر آئی یونٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس اہم پیش رفت کے ساتھ جی ایم سی اننت ناگ جموں و کشمیر کے نئے میڈیکل کالجوں میں پہلا ادارہ بن گیا ہے جہاں یہ جدید تشخیصی سہولت دستیاب ہوگی۔
یہ ایم آر آئی یونٹ جنوبی کشمیر کے عوام کی ایک طویل عرصے سے زیرِ التوا مانگ تھی، جس کی تکمیل سے علاقے میں صحت کی سہولیات کو مزید تقویت ملے گی۔ یہ یونٹ جلد ہی باقاعدہ طور پر کام کرنا شروع کرے گا، جس سے مریضوں کو جدید اور بروقت تشخیص کی سہولت مقامی سطح پر ہی میسر آئے گی اور انہیں دور دراز علاقوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔
اس موقع پر وزیرِ صحت نے جی ایم سی اننت ناگ میں تین جدید ماڈیولر آپریشن تھیٹرز کا بھی افتتاح کیا، جو پیچیدہ سرجریوں کے انعقاد میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک جدید ویٹرکٹومی مشین بھی عوام کے نام وقف کی گئی، جس سے آنکھوں کے پیچیدہ امراض کے علاج اور سرجری میں نمایاں بہتری آئے گی اور مریضوں کو معیاری آئی کیئر سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔
اپنے خطاب میں وزیرِ صحت سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت جموں و کشمیر عوام کو بہتر اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے اور طبی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے نہ صرف جنوبی کشمیر بلکہ پیر پنجال خطے کے لوگوں کو بھی براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔
اس موقع پر پرنسپل جی ایم سی اننت ناگ، پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ نجیب نے اس اہم پیش رفت کا خیرمقدم کرتے ہوئے حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان جدید سہولیات کی فراہمی سے ادارے کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور مریضوں کو بہتر، بروقت اور معیاری علاج فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایم آر آئی یونٹ، ماڈیولر آپریشن تھیٹرز اور ویٹرکٹومی مشین جیسی جدید سہولیات سے جنوبی کشمیر کے عوام کو بڑی راحت ملے گی اور انہیں اعلیٰ طبی خدمات اپنے ہی علاقے میں دستیاب ہوں گی، جو ایک خوش آئند اقدام ہے۔