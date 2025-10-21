ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وزیر صحت کا اسپتال کا اچانک دورہ، غیر حاضر عملے کے خلاف کارروائی کے احکامات صادر کئے

جموں وکشمیر کی وزیر صحت سکینہ ایتو نے اچانک سب ضلع اہسپتالو پٹن کا اچانک دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لیا۔

وزیر صحت کا اسپتال کا اچانک دورہ،غیر حاضر عملے کے خلاف کارروائی کے احکامات صادر کئے (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 21, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
سرینگر : (پرویز الدین) وزیر صحت سکینہ ایتو نے منگل کو سب ضلع اہسپتالو پٹن کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقعے پر انہوں نے کئی ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کو غیر حاضر پایا۔ جس پر وزیر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز سے رابطہ کیا اور غیر حاضر عملے کے خلاف تادیبی کارروائی کے احکامات صادر کئے۔

سکینہ ایتو نے اسپتال میں ادویات اور ضروری طبی سہولیات کی کمی پر بھی تشویش کا ظاہر کیا اور یقین دلایا کہ حکومت جلد ہی تمام ضروریات پوری کرے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ عملے کی حاضری کی باقاعدہ نگرانی کی جائے ۔ ادویات اور آلات کی دستیابی میں بہتری لائی جائے اور مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے ۔

وزہر صحت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ شعبہ صحت میں جوابدہی اور کارکردگی کو بہتر بنانا ہی مریضوں کی دیکھ بھال کے معیار کو بلند کرنے کی کلید ہے۔اس موقعے پر ان کے ہمراہ ایم ایل اے پٹن اور چیف میڈیکل آفیسر بارہمولہ بھی موجود تھے۔

ادھر صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت جموں وکشمیر کے دیہی اور دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دینے کے لیے ڈاکٹروں کی حوصلہ افزائی کے لئے ترغیب پر مبنی پالیسی پر سرگرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد غیر محفوظ علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کو مضبوط بنانا اور طب خدمات تک مساوی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔

TAGGED:

HEALTH MINISTER SURPRISE VISIT
سکینہ ایتو کا اسپتال اچانک دورہ
HEALTH MINISTER SAKEENA ITOO
SUB DISTRICT HOSPITAL PATAN
JAMMU KASHMIR HEALTH MINISTER

