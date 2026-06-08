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ڈھائی دن کی اضافی اجرت میں امتیاز کا الزام، ہیلتھ ورکرز نے احتجاج کی دی دھمکی
جموں و کشمیر میڈیکل ایمپلائز فیڈریشن نے محکمہ کے بعض افسران پر 'پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو' طرز کی پالیسی اپنانے کا الزام عائد کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 8, 2026 at 7:24 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے محکمہ صحت و طبی تعلیم (ایچ ایم ای) کے نان گیزٹیڈ ملازمین کو ماہانہ ڈھائی دن کی اضافی اجرت جاری کرنے کے بارے میں تاحال کوئی فیصلہ نہ ہونے کے باوجود بعض ادارے اور محکموں کے سربراہان (ایچ او ڈیز) اپنے ملازمین کو یہ رقم ادا کر رہے ہیں، جس سے محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے ملازمین کے درمیان تفریق پیدا ہو رہی ہے۔
ملازمین کا کہنا ہے کہ "حکومت اور اس کے افسران کی جانب سے اپنائے گئے 'چناؤ پر مبنی دوہرے معیار' طریقہ کار نے پوری یوٹی میں الجھن اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ایک ہی نوعیت کی ڈیوٹی انجام دینے والے مختلف علاقوں کے ملازمین کے لیے دو الگ پیمانے اختیار کیے جا رہے ہیں۔"
جموں کے ان متاثرہ ملازمین، جنہیں یہ اضافی اجرت نہیں ملی، نے حکومت کے خلاف احتجاج کی نئی لہر شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس بار ملازمین صرف قلم چھوڑ ہڑتال یا مرحلہ وار ہڑتال تک ہی محدود نہیں رہنا چاہتے بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ "جو محکمہ جاتی سربراہان اجرت جاری نہیں کر رہے، ان کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا۔"
جموں و کشمیر میڈیکل ایمپلائز فیڈریشن (جے کے ایم ای ایف) کے چیئرمین سشیل سودن نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملازمین کے ساتھ "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا، "حکومت ملازمین کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ ڈھائی دن کی اضافی اجرت وادی کشمیر اور جموں خطے کے بعض علاقوں کے ملازمین کو دی جا رہی ہے، لیکن جموں کے بعض علاقوں اور میڈیکل کالجوں کے ملازمین کو اس سے محروم رکھا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی واضح ہدایت سامنے نہیں آئی اور جن افسران کے پاس تنخواہیں جاری کرنے کے اختیارات ہیں، وہ اپنی مرضی سے کہیں یہ رقم ادا کر رہے ہیں اور کہیں نہیں۔"
20 جنوری کو محکمہ خزانہ نے ایک حکم جاری کیا تھا جس کے نتیجے میں صحت و طبی اداروں کے بعض نان گیزٹیڈ ملازمین کو ملنے والا ایک الاؤنس روک دیا گیا۔ اس کے بعد ملازمین نے جموں و کشمیر کے مختلف صحت اداروں میں شدید احتجاج اور ہڑتالیں شروع کر دیں۔
بعد ازاں وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے ملازمین کو یقین دلایا تھا کہ اس مسئلے کا جلد حل نکالا جائے گا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں کے پرنسپل ڈاکٹر آشوتوش گپتا کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔
کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں 57 مختلف زمروں کے ملازمین کو اس دائرے سے خارج کرنے کی سفارش کی۔ ان میں ہاسٹل یونٹ، لائبریری یونٹ، ریسپشن یونٹ، سوشل ورکر، ٹیلی فون یونٹ، ڈرماٹولوجی یونٹ، کچن و کیٹرنگ یونٹ، اینیمل ہاؤس یونٹ اور کمیونٹی ہیلتھ یونٹ کے ملازمین شامل تھے۔
کمیٹی نے تمام جی ایم سیز کے پرنسپلز، کشمیر اور جموں کے ڈائریکٹروں صحت خدمات اور بعض جی ایم سیز کے چیف اکاؤنٹس افسران کو مالی اثرات سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بھی خط لکھا تھا۔ سشیل سودن نے بتایا کہ اس خط کے بعد بعض محکمہ جاتی سربراہان نے اپنے ملازمین کو یہ اضافی اجرت دینا شروع کر دی ہے۔
انہوں نے کہا: "وادی کشمیر میں بغیر کسی سرکاری حکم کے یہ رقم ادا کی جا رہی ہے۔ راجوری اور ڈوڈہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن جموں خطے کے دیگر آٹھ اضلاع، خاص طور پر جی ایم سی جموں اور اس سے وابستہ اسپتالوں میں ملازمین کو یہ رقم نہیں دی جا رہی، جس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔"
جے کے ایم ای ایف کے چیئرمین نے کہا کہ انہوں نے دیگر نمائندوں کے ساتھ وزیر صحت اور کمشنر سیکریٹری صحت و طبی تعلیم سے ملاقات کی، لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا۔
انہوں نے خبردار کیا، "ہمارے پاس ہڑتال کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہم ان تمام محکمہ جاتی سربراہان کا گھیراؤ کریں گے جو اپنے ملازمین کو ڈھائی دن کی اضافی اجرت جاری نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ان تمام علاقوں میں بیک وقت احتجاج بھی کیا جائے گا جہاں یہ رقم ادا نہیں کی جا رہی۔"
ادھر، جی ایم سی جموں کے پرنسپل ڈاکٹر آشوتوش گپتا نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا: "کمیٹی اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر چکی ہے اور ہم حکومتی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ یا محکمہ جاتی سربراہ یہ اجرت جاری کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میں حکومت کی منظوری کے بغیر ایسا نہیں کروں گا۔"
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