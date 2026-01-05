ETV Bharat / jammu-and-kashmir
منتخب حکومت میں مسائل کے حل کی زیادہ گنجائش: انتظامی چیلنجز پر وزیر صحت سکینہ ایتو کا بیان
ادھم پور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو نے منتخب حکومت کو درپیش انتظامیہ چیلنجز پر گفتگو کی۔
اُدھم پور: جموں و کشمیر کی وزیر صحت و طبہ تعلیم، سکینہ ایتو کی کہنا ہے کہ یونین ٹیریٹری (UT) انتظامیہ کے تحت کام کرنے اور ایک منتخب حکومت میں کام کرنے کا طریقہ کافی مختلف ہے۔ ایتو کے مطابق: ’’یو ٹی نظام میں کئی آئینی اور انتظامی حدود ہوتے ہیں، جبکہ منتخب حکومت کے پاس عوامی مسائل کو براہ راست حل کرنے اور عوام دوست پالیسیوں کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔‘‘
ایتو نے ’’حکومت کے سامنے انتظامی چیلنجز‘‘ پر ان خیالات کا اظہار صوبہ جموں کے اُدھم پور ضلع کے دورے کے دوران میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا: ’’ہر انتظامی ماڈل اپنے ساتھ الگ مشکلات لاتا ہے۔‘‘ انہوں نے مثال دی کہ ’’کچھ ریاستوں میں کام کا ماحول اور سرکاری طریقہ کار جموں و کشمیر کے مقابلے میں زیادہ سخت اور پیچیدہ ہے، جس سے فیصلوں اور منصوبوں پر عمل درآمد بھی متاثر ہوتا ہے۔‘‘
سکینہ ایتو نے زور دے کر کہا کہ ’’چیلنجز کے باوجود جموں و کشمیر حکومت صحت اور تعلیم کے شعبوں کی بہتری کے لیے پوری طرح پُرعزم ہے۔ اور حکومت طبی ڈھانچے کو مضبوط، سہولیات کو جدید اور طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے، خاص طور پر دور دراز اور دیہی علاقوں میں۔‘‘
جموں کشمیر میں منتخب حکومت کی جانب سے اس سے قبل بھی ایل جی انتظامیہ اور ان کے مابین ’پاور شیئرنگ‘ پر اتفاق نہ ہونے کے سبب ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا دعویٰ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق دئے گئے اختیارات اور حدود میں ہی کام کر رہے ہیں جبکہ عمر عبداللہ اور ان کی حکومت کے وزراء حتی کہ ایم ایل اے صاحبان بھی ایل جی پر ’بے جا مداخلت‘ کے الزاماعات عائد کرتے رہتے ہیں۔
