ایج ڈی ایف سی بینک فراڈ، شوپیاں و بڈگام میں چھاپے
اِی او ڈبلیو کشمیر نے جنوبی کشمیر کے شوپیان اور وسطی کشمیر کے بڈگام علاقوں میں بیک وقت چھاپہ مار کارروائیاں انجام دیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 18, 2026 at 12:14 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک) : جموں و کشمیر کرائم برانچ کی اِی او ڈبلیو (Economic Offences Wing ) کشمیر، نے ایچ ڈی ایف سی بینک (HDFC Bank) کی شوپیان برانچ میں بڑے مالیاتی فراڈ کے انکشاف کے بعد تحقیقات میں تیزی لاتے ہوئے ضلع شوپیاں اور بڈگام کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ یہ کارروائیاں ایف آئی آر نمبر 30/2025 کے تحت بھارتیہ نیائے سنہیتا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت پولیس اسٹیشن ای او ڈبلیو کشمیر میں درج مقدمے کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔
یاد رہے کہ یہ معاملہ اس وقت منظر عام پر آیا جب ایچ ڈی ایف سی بینک، برانچ یونٹ شوپیان میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیوں اور خردبرد سے متعلق ایک تحریری شکایت موصول ہوئی۔ شکایت میں بینک صارفین کی رقم کے غلط استعمال، داخلی نظام میں کمزوریوں اور منظم طریقے سے فراڈ کے خدشات ظاہر کیے گئے تھے۔
پولیس ہیڈ کوارٹر، جموں و کشمیر، کی ہدایات پر ابتدائی جانچ کے بعد کیس کو پولیس اسٹیشن شوپیاں سے کرائم برانچ جموں و کشمیر منتقل کیا گیا تاکہ جامع اور غیر جانبدار تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ تحقیقات کے دوران اب تک بینک کے پانچ ملازمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن کا تعلق جنوبی کشمیر سے ہے۔ حکام کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور مالی لین دین، ڈیجیٹل ریکارڈز اور دستاویزی شواہد کی جانچ کی جا رہی ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ تلاشی کارروائیوں کا مقصد کیس سے متعلق شواہد، الیکٹرانک ڈیٹا اور دیگر اہم دستاویز ضبط کرنا ہے، تاکہ فراڈ کے مکمل نیٹ ورک، پیٹرن اور ممکنہ طور ملوث دیگر افراد کی نشاندہی کی جا سکے اور تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔
