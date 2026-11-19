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منی لانڈرنگ کیس: فردِ جرم کے خلاف انجینئر رشید کی درخواست پر ہائیکورٹ نے ای ڈی سے جواب طلب کرلیا
جسٹس سچن دتہ نے رشید کی درخواست پر ای ڈی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملے کو آئندہ ہفتے مزید سماعت کےلیے مقرر کردیا ہے۔
Published : November 19, 2026 at 8:54 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز بارہمولہ کے رکنِ پارلیمنٹ عبدالرشید شیخ، جیل میں بند علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک اور پانچ دیگر افراد کے خلاف فردِ جرم عائد کیے جانے کو چیلنج کرنے والی درخواست پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ منی لانڈرنگ مقدمہ جموں و کشمیر میں علیحدگی پسند سرگرمیوں کے لیے مبینہ طور پر حوالہ کے ذرائع سے پاکستان سے ملنے والی مالی امداد (فنڈنگ) سے جڑا ہوا ہے۔
جسٹس سچن دتہ نے رشید کی درخواست پر ای ڈی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملے کو آئندہ ہفتے مزید سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ رشید شیخ عرف انجینئر رشید نے 9 ستمبر کے اُس حکم نامے کو چیلنج کیا ہے جس کے تحت ٹرائل کورٹ نے ان افراد کے خلاف فردِ جرم عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔ 24 اکتوبر کو خصوصی عدالت نے ریکارڈ پر موجود مواد کو اس جرم میں ملزمان کے ملوث ہونے کے قوی شبہے کے لیے کافی قرار دیتے ہوئے باضابطہ طور پر ان کے خلاف فردِ جرم عائد کی تھی اور انسدادِ منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت ان پر مقدمہ چلانے کا آغاز کیا تھا۔
ای ڈی نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزمان نے مختلف ذرائع سے جرم کے ذریعے حاصل شدہ 8.94 کروڑ روپے کی رقم پیدا کی، وصول کی، منتقل کی، چھپائی، اپنے قبضے میں رکھی، حاصل کی اور استعمال کی۔ سات ملزمان میں کالعدم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ (جے کے ایل ایف) کے سربراہ یاسین ملک، علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ، مسرت عالم، ظہور احمد شاہ وٹالی، نول کشور کپور اور میسرز ٹرائی سن فارمز اینڈ کنسٹرکشنز پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہیں۔
ای ڈی کا یہ مقدمہ قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کے 2017 کے ایک کیس سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں تعزیراتِ ہند (آئی پی سی) اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کی مختلف دفعات کے تحت الزامات عائد کیے گئے تھے۔ استغاثہ نے الزام لگایا ہے کہ ملزمان نے علیحدگی پسند سرگرمیوں کو فروغ دینے اور ملکی قانون کے منافی کارروائیاں انجام دینے کے لیے حوالہ کے ذرائع اور دیگر طریقوں سے "پاکستانی اسٹیبلشمنٹ" سے رقوم حاصل کیں۔
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ای ڈی کے مطابق، یہ رقم نقد رقم پہنچانے والے قاصدوں اور رابطہ کاروں پر مشتمل ایک پیچیدہ نیٹ ورک کے ذریعے منتقل کی گئی، جنہوں نے مبینہ طور پر نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رقوم وصول کیں اور تخریبی سرگرمیوں کے لیے یاسین ملک سمیت علیحدگی پسند رہنماؤں تک پہنچائیں۔ تحقیقاتی ایجنسی نے الزام عائد کیا ہے کہ یاسین ملک نے 3 کروڑ روپے سے زائد کی غیر ملکی فنڈنگ حاصل کی اور جرم سے حاصل شدہ اس رقم کی لانڈرنگ کی۔ ایجنسی نے شبیر شاہ اور رشید پر بھی ثالثوں کے ذریعے رقوم وصول کرنے اور علیحدگی پسند تنظیموں سے روابط برقرار رکھنے کا الزام لگایا ہے۔ تاہم، ان الزامات کا ابھی عدالتی کارروائی (ٹرائل) کے ذریعے ثابت ہونا باقی ہے۔