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ناگالینڈ میں ہلاک ہوئے آسام رائفلز کے حوالدار محمد اقبال کا جسد خاکی آج پہنچے گا پونچھ

آسام رائفلز کے ڈائریکٹر جنرل سمیت تمام افسران نے حولدار محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔

Havaldar Muhammad Iqbal of 28 Assam rifles killed in Nagaland in the line of duty Mortal remains to reach home shortly Urdu News
پونچھ کے حوالدار محمد اقبال ناگالینڈ میں ڈیوٹی کے دوران ہلاک (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 14, 2026 at 11:17 AM IST

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جموں، (عامر تانترے): 28 آسام رائفلز کے حوالدار محمد اقبال پیر کو شمال مشرقی ریاست ناگالینڈ میں ڈیوٹی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کا تعلق جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع سے تھا۔ ان کی میت آخری رسومات کے لیے آج جلد ہی پونچھ ضلع کے مینڈھر علاقے میں ان کے آبائی گھر پہنچنے والی ہے۔

علاقے کے ہزاروں لوگ سپاہی کی میت کے گھر پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں ان کے آبائی گاؤں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا۔

آسام رائفلز کا خراج عقیدت

آسام رائفلز کے ڈائریکٹر اور دیگر رینک کے اہلکاروں اور ساتھیوں نے سپاہی، حوالدار محمد اقبال کو ان کی قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، آسام رائفلز نے لکھا، "ہمارے شیر دل جوان کو خراج عقیدت"

Havaldar Muhammad Iqbal of 28 Assam rifles killed in Nagaland in the line of duty Mortal remains to reach home shortly Urdu News
پونچھ کے حوالدار محمد اقبال ناگالینڈ میں ڈیوٹی کے دوران ہلاک (ETV Bharat)

لیفٹیننٹ جنرل وکاس لکھیرا، اے وی ایس ایم، ایس ایم، آسام رائفلز کے ڈائریکٹر جنرل اور آسام رائفلز کے تمام رینک نے حولدار محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے آج ناگالینڈ میں ڈیوٹی کے دوران عظیم قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ 'ہم ہمارے بہادر سپاہی کے اہل خانہ کے تئیں گہری تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آسام رائفلز کے ڈی جی سمیت دیگر افسران سوگوار خاندان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔'

میت کچھ دیر میں گھر پہنچنے والی ہے۔

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آسام رائفلز کے حوالدار محمد اقبال
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