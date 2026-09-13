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ادھم پور: دیویکا منصوبے کے خلاف احتجاج روکنے پر مظاہرین اور پولیس کے بیچ دھکامکی، ہرش دیو سنگھ بے ہوش
دیویکا پروجیکٹ میں بے ضابطگیوں کے خلاف پینتھرز پارٹی کے رہنما اور کارکنان نے مارچ نکالنے کی کوشش کی۔
Published : September 13, 2026 at 1:06 PM IST
ادھم پور: (آشیش دت) دیویکا ندی تحفظ پروجیکٹ کے تحت ہونے والے کاموں اور مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف سنیچر کی شام ادھم پور میں مجوزہ کینڈل مارچ کو پولیس نے بغیر اجازت آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس دوران سلاتھیا چوک کے قریب اس بات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان دھکا مکی ہو گئی۔ ہنگامے کے بیچ نیشنل پینتھرز پارٹی کے رہنما اور سابق رکن اسمبلی ہرش دیو سنگھ کی طبعیت اچانک بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حامی انہیں فوری علاج کے لیے جی ایم سی ادھم پور لے گئے، جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔
ہرش دیو سنگھ کی قیادت میں سیکڑوں کارکنان اور رہنما سلاتھیا چوک پر جمع ہوئے تھے۔ کارکنوں کے ہاتھوں میں شمعیں تھیں اور وہ دیویکا پروجیکٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف مارچ نکالنے کی تیاری کر رہے تھے۔
مارچ آگے بڑھانے کی کوشش کے دوران ہی انتظامیہ اور پولیس کی ٹیم موقعے پر پہنچ گئی۔ حکام نے مظاہرین کو بتایا کہ کینڈل مارچ کے لیے اجازت نہیں لی گئی ہے، اس لیے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
اس پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان بحث شروع ہو گئی اور صورت حال کشیدہ ہو گئی۔ جب مظاہرین آگے بڑھنے لگے تو پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں دھکا مکی ہوئی اور ہرش دیو سنگھ کی طبعیت بگڑ گئی۔ پارٹی حامیوں کے مطابق، پولیس نے ہرش دیو سنگھ کو حراست میں لینے کی کوشش کی، لیکن حامیوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔
پروجیکٹ کے کام اور معیار پر اٹھتے رہے ہیں سوال
دیویکا پروجیکٹ ادھم پور کے لیے مذہبی، ماحولیاتی اور شہری نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے۔ مرکزی حکومت کے مطابق دیویکا ندی کو قومی ندی تحفظ منصوبے کے تحت ترقی دی جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ پر تقریباً 190 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ ہے۔
اس پروجیکٹ میں دیویکا ندی کے کناروں پر گھاٹ بنانا، تجاوزات ہٹانا، سیوریج نیٹ ورک اور دیگر متعلقہ کام شامل ہیں۔ پروجیکٹ کے کام اور اس کے معیار کو لے کر وقت بہ وقت سوالات اٹھتے رہے ہیں۔
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