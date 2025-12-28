ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیریوں کو ہراساں کرنا قومی سلامتی کا مسئلہ: ممبر اسمبلی سجاد شاہین

آئی ٹی کے باہر کشمیریوں کو ہراساں کرنا قومی سلامتی کا مسئلہ ہے ایم ایل اے بانہال سجاد شاہین

Harassment of Kashmiris Outside UT Is National Security Issue MLA Banihal Sajad Shaheen Urdu News
ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 28, 2025 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): مرکزی زیر اہتمام جموں و کشمیر کے ممبر اسمبلی بانہال و نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سجاد شاہین نے ملک کی مختلف ریاستوں میں کشمیریوں کے خلاف پیش آنے والے فرقہ وارانہ واقعات کو ناقابلِ برداشت قرار دیا ہے۔ ممبر اسمبلی بانہال اپنے حلقہ کے بنکوٹ، بانہال میں آبپاشی کی ایک نہر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔

ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین کا بیان (ETV Bharat)

کشمیری خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں

انہوں کہا کہ مذہبی نفرت کے باعث ایک طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے کشمیری خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ سجاد شاہین نے حکومتِ ہند، بالخصوص مرکزی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔

کشمیری کاروباری اور طلبا کو احتیاط برتنے کا مشورہ

انہوں نے کہا کہ اس سلسلے جموں وکشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بیروں ریاست کے وزرائے اعلیٰ سے تحریری طور پر اس قسم کے واقعات کو فوری طور پر روکنے کی گزارش بھی کی ہے۔ سجاد شاہین نے بیرونی ریاستوں میں مقیم کشمیری کاروباری اور طلبا کو احتیاط برتنے کا مشورہ بھی دیا۔


اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہر بخش سنگھ کا بیان

واضح رہے کہ اس سے پہلے اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے بھی ایک معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک فکسڈ میچ ہے کیونکہ جن لیڈروں نے آج ہاؤس اریسٹ ہونے کا ڈھونگ رچایا ہے وہ لیڈر اپنے اپنے مقامات پر بھی ریزرویشن کے معاملے پر بات کر سکتے تھے کیونکہ یہ سیاسی نہیں بلکہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اگر اس مسئلے پر آغا روح اللہ پارلیمنٹ میں یا اپنی پارٹی کے اندر بات کر سکتے تھے یا جمہوری طریقہ سے میڈیا کے سامنے آکر بات کر سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔

کشمیر کے باہر کشمیریوں کی ہراسانی پر تشویش، رہنماؤں کی گھروں میں نظربندی اقدار کے خلاف: محبوبہ مفتی

راجوری میں عربی لیکچرر ڈاکٹر منور حسین معطل:::::::: عمارت کے ایک حصے میں 'عبادت' پر کارروائی

سرینگر میں ریزرویشن مخالف مظاہرے سے قبل روح اللہ مہدی سمیت دیگر قائدین ہاؤس اریسٹ!

ان 'بہادروں' کو سرحد پر بھیجیں،، کشمیری شال فروخت کرنے والوں کے پیچھے نہیں، سجاد لون

ٹرانسپورٹ سیکریٹری کا سونہ مرگ دورہ، دھرم کنڈے کے کام کاج اور سہولیات کا معائنہ کیا

ریزرویشن معاملے پر آغا روح اللہ اور کمپنی سیاست کر رہی ہے: ڈاکٹر ہر بخش سنگھ

طلبہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کا مسئلہ ہر فورم پر اٹھائیں گے، آغا روح اللہ مہدی


TAGGED:

HARASSMENT KASHMIRI OUTSIDE KASHMIR
HARASSMENT KASHMIRIS OUTSIDE STATE
MLA SAJAD SHAHEEN ON KASHMIRIS
HARASSMENT OF KASHMIRIS OUTSIDE UT
MLA BANIHAL SAJAD SHAHEEN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.