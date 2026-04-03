سیاحوں اور مہمانوں کے لیے محبت اور گرمجوشی دیکھ کر خوشی ہوئی، عمر احمد الیاسی
ڈاکٹر الیاسی نےکہا کہ پہلگام کے افسوسناک واقعے کے بعد جموں و کشمیر نے ایک بار پھر پرامن اور مہمان نواز ماحول قائم کیا ہے۔
Published : April 3, 2026 at 9:25 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے سربراہ ڈاکٹر عمر احمد الیاسی نے جموں و کشمیر وقف بورڈ کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی بھی موجود تھیں۔
ڈاکٹر الیاسی نے کہا کہ پہلگام کے افسوسناک واقعے کے بعد جموں و کشمیر نے ایک بار پھر پرامن اور مہمان نواز ماحول قائم کیا ہے، اور وہ یہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے سیاحوں اور مہمانوں کے لیے محبت اور گرمجوشی دیکھ کر خوش ہوئی۔ چیف امام نے کہا کہ 2019 کے بعد ہم نے وزیر اعظم نریندر مودی کے وژن کے تحت ایک نیا، پرامن اور ترقی کی راہ پر گامزن جموں و کشمیر دیکھا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر اندرابی کی قیادت میں وقف بورڈ مثبت تبدیلیوں کی علامت ہے اور ان کے اصلاحی اقدامات متاثر کن ہیں، جو وزیر اعظم کے جموں و کشمیر کے عوام کے لیے وسیع تر ترقیاتی منصوبے کے عین مطابق ہیں۔
وقف بورڈ کی چیئرپرسن نے ڈاکٹر الیاسی کو بتایا کہ جموں و کشمیر وقف بورڈ ملک کا پہلا بورڈ بن گیا ہے جس نے ائمہ اور خطباء کے ماہانہ معاوضے کو باقاعدہ تنخواہوں میں تبدیل کیا اور اس میں نمایاں اضافہ بھی کیا، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں نہایت اہم ہیں، جو نہ صرف اجتماعی نماز کی قیادت کرتے ہیں بلکہ عوام میں مثبت سوچ اور ہمدردی کو بھی فروغ دیتے ہیں۔
ڈاکٹر الیاسی نے ڈاکٹر اندرابی کے اصلاحی اقدامات کو سراہا اور جموں و کشمیر وقف بورڈ کو ایک حقیقی کامیابی کی مثال قرار دیا۔