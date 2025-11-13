ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جس لڑکے نے ایک سال پہلے پنکھے سے لٹکنے کی کوشش کی تھی، وہ دہشت گرد ماڈیول کا حصہ کیسے بنا؟
دلی کے لال قلعہ بلاسٹ کی تاریں سرینگے کے نوگام علاقے سے مل رہی ہیں، جانئے تفصیلات
Published : November 13, 2025 at 6:40 PM IST
سرینگر: یہ ایک کشادہ پکی سڑک ہے جو سرینگر شہر کی مضافات میں واقع نوگام کے بونہ پورہ محلے کی طرف جاتی ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے دہشت گردی کے ماڈیول کے پردہ فاش ہونے کا پہلا اشارہ ملا تھا۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈار خاندان کے لیے ایک معمول کا دن ہے اور وہ سردیوں میں استعمال ہونے والی کانگڑیوں کیلئے کوئلے کی بوریوں کو ذخیرہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کنبہ اصل میں کافی پریشان ہے کیونکہ ان کا 22 سالہ بیٹا عارف نثار ڈار، ان سات ملزموں میں سب سے چھوٹا ہے جن کے بارے میں پولیس نے بتایا کہ وہ دہلی لال قلعہ دھماکے کے کیس سے منسلک ایک گروہ چلا رہے تھے جسے اب ’’وہائٹ کالر سنڈیکیٹ‘‘ کہا جانے لگا ہے۔
دلی دھماکے میں 13 افراد ہلاک ہوئے جب دھماکہ خیز مواد سے بھری آئی ٹونٹی کار لال قلعے کے قریب اڑا دی گئی۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماڈیول کے بے نقاب ہونے کے بعد کوئیل، پلوامہ سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں میں سے ایک ڈاکٹر عمر نبی نے یہ دھماکہ کیا تھا۔ حالانکہ عمر بنی کے جسم کے چیتھڑے بکھر گئے لیکن حکام نے انکی والدہ کے ڈی این اے نمونے لینے کے بعد اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جائے واردات سے ملے گوشت کے بعض ٹکڑوں کے ساتھ یہ ڈی این اے میچ ہو گیا ہے۔
کولگام کے ڈاکٹر عدیل راتھر اور کوئیل، پلوامہ کے مزمل شکیل گنائی اور لکھنؤ کے شاہین سعید سمیت تین اور ڈاکٹرس دہشت گردی سیل کا حصہ تھے۔ لیکن جموں و کشمیر پولیس نے نوگام سے عارف سمیت چند نوجوانوں کو پکڑ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک نوجوان کو پوسٹر چسپاں کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور اس کی پہچان کے بعد پورا نیٹ ورک طشت ازبام ہوگیا۔
اسکول سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنے والے عارف نے اپنے اہل خانہ کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ اس نے پوسٹر چسپاں کرنے کی غلطی کی ہے۔
ڈار کے گھر کے باہر، دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونے کے معاملے پر سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ بہت سے مقامی لوگوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہوں نے کچھ پوسٹروں کے ارد گرد چسپاں ہونے کے بارے میں سنا تھا لیکن اس کی جانب کسی نے زیادہ توجہ مبذول نہیں کی۔
لیکن دہلی کار دھماکے میں عمر نبی سمیت چار ڈاکٹروں پر مشتمل بین ریاستی اور بین الاقوامی دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش ہونے کے بعد، رہائشیوں نے کہا کہ انہیں اس معاملے کی سنگینی کا علم ہوا۔
ملزم ڈاکٹروں میں سے ایک کی تحویل سے فرید آباد، ہریانہ سے 2900 کلو گرام امونیم نائٹریٹ پر مشتمل دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔
بنہ پورہ میں، یاسر الاشرف، مقصود احمد ڈار عرف شاہد سمیت دو اور رہائشی بھی اس ماڈیول کا حصہ ہیں۔ لیکن وہاں کے رہائشیوں کو ملزموں میں عارف کے شامل ہونے پر یقین نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ اسے ایسے شخص کے طور پر جانتے ہیں جو بچپن سے ہی طبی طور پر ’ان فٹ‘ تھا۔
اس نے ایک سال قبل پنکھے سے لٹک کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار رہا ہے اور بعض اوقات آپے سے باہر ہوکر پرتشدد ہو جاتا ہے۔ وہ بچپن میں اونچائی سے گرنے کے بعد ان مسائل کا شکار ہوا تھا، اسکی ماں گلشن نے سرینگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال کے نسخے دکھاتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔
تین بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر پیدا ہونے والے عارف کو اس کے خاندان کی جانب سے اپنے والد کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، جو کچھ سال قبل 11ویں جماعت کے امتحانات پاس کرنے میں ناکام ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کا تعمیراتی ٹھیکیداری کے کام میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ اس کی بڑی بہن شادی شدہ ہے جبکہ چھوٹا بھائی جس نے کلاس 8 میں پڑھائی چھوڑ دی تھی وہ بڑھئی کے ساتھ کام کرتا ہے۔
اپنی بیٹی اور بیٹے کے ہمراہ گلشن نے بتایا کہ اس کے شوہر نے عارف کو 18 اکتوبر کو فون کرنے کے بعد پولیس سٹیشن نوگام کے حوالے کر دیا تھا۔ ’’لیکن اس نے اس وقت ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ہم اس سے دو بار تھانے میں ملے اور اس نے پوسٹروں کی غلطی کو قبول کیا اور پولیس حکام کو بھی بتایا۔ لیکن وہ معافی چاہتا تھا۔ اسے باقی کچھ علم نہیں ہے۔‘‘
فیض آباد رہائشی کالونی میں تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ملحقہ محلے میں، مقامی لوگ گزشتہ پانچ سال سے زائد عرصے سے اپنی مسجد میں نماز پڑھانے والے ایک شخص کی اصلیت کے بارے میں چہ میگوئیاں کر رہے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آرہا ہے کہ جو باتیں اس شخص کے بارے میں بتائی جارہی ہیں وہ حقیقت ہیں۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے رہنے والے، مولوی عرفان احمد وگے نے 2019 میں امام (معلم) کے عہدے پر تعینات ہونے سے پہلے کشمیر اور اتر پردیش کے مدارس (دینی اداروں) سے تعلیم مکمل کی تھی۔ بہت سے لوگ اسے ایک خاموش اور کم گو شخص کے طور پر بیان کرتے ہیں، جسکا اپنے کنبے کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں تھا۔ وہ ہر اختتام ہفتہ شوپیاں میں اپنے آبائی مقام پر گزارتا تھا۔
کمیونٹی کے صدر فاروق احمد سمیت رہائشیوں نے مولوی کو اپنے رویے میں ’شریف‘ کے طور پر بیان کیا جس کے خطبات کمیونٹی کے مسائل کے گرد گھومتے تھے۔ ’’اس نے کبھی جہاد پر بات نہیں کی اور نہ ہی خطبہ دیا لیکن وہ بنیادی طور پر والدین کی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرتے تھے۔ اس کی شادی 2-3 سال پہلے ہوئی تھی اور وہ مسجد کے احاطے میں ایک رہائشی کوارٹر میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہ رہا تھا۔‘‘ فاروق نے کہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی تفصیلات متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرادی ہیں اور پولیس کی جانب سے انہیں کمیونٹی میٹنگز میں بھی بلایا گیا ہے۔
جب وہ اس مسجد میں نماز کی امامت کر رہے تھے، اس کے بنہ پورہ محلے کے ساتھ قریبی تعلقات تھے جہاں وہ شام کے وقت درسگاہ بھی چلاتا تھا۔ پولیس کے مطابق وہ اس علاقے میں نوجوانوں کو پڑھاتا تھا جہاں پوسٹر برآمد ہوئے تھے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ مولوی ڈاکٹروں کی رہنمائی کرنے اور انہیں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں لانے کی سازش کا محرک ہوسکتا ہے۔
بنہ پورہ میں، عارف کی والدہ نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے ایک سال قبل مقامی درسگاہ کو چھوڑ دیا تھا حالانکہ وہ اس پر اصرار کر رہے تھے کہ وہ دوبارہ درسگاہ جانے لگیں کیونکہ بہت سے لوگ وہاں جاکر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس اہلکار نے کہا کہ اس طرح مولوی خاموشی سے نوجوانوں کے ذہنوں کو برین واش کر رہے تھے اور کسی کو اسکا گمان بھی نہیں گرزرتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مولوی عرفان وگے کی گرفتاری کے بعد انکی رہائش گاہ سے بھی چند پوسٹرز ضبط کئے گئے۔
