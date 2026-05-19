خراب موسم سے پیداوار متاثر ہونے کے باوجود کشمیری چیری کی مانگ برقرار
بہتر ترسیلی نظام خاص کر ٹرین سروسز سے کاشتکار چیری کو کم وقت میں منڈیوں تک پہنچا رہے ہیں۔
Published : May 19, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں چیری کاشتکاروں کو رواں سیزن "خراب اور غیر متوقع موسم" کے باعث تقریباً آدھی فصل کے نقصان کے باوجود وادی کی قیمتی چیری ملک بھر کی منڈیوں میں اپنی مضبوط جگہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔
اس سال غیر متوقع بارشوں، ژالہ باری اور اچانک درجہ حرارت میں تبدیلی نے وسطی اور شمالی کشمیر کے کئی اضلاع میں چیری باغات کو شدید متاثر کیا، جس سے چیری کی پیداوار میں نمایاں کمی آئی۔ کاشتکاروں کے مطابق شغوفے کھلنے اور پھل تیار ہونے کے مرحلے کے دوران خرام موسم نے فصل کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔
اس نقصان کے باوجود تاجروں اور باغ مالکان کا کہنا ہے کہ کم سپلائی اور مسلسل مانگ کی وجہ سے دہلی، ممبئی، بنگلورو اور چندی گڑھ سمیت بڑے شہروں کی تھوک منڈیوں میں کشمیری چیری کو اچھے دام مل رہے ہیں۔
کشمیر میں چیری کی کاشت کا مرکز سمجھے جانے والے گاندربل ضلع کے ایک باغبان، جاوید احمد، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ذائقے اور معیار کی وجہ سے کشمیری چیری کی مانگ برقرار ہے۔ اس سال پیداوار بری طرح متاثر ہوئی ہے، لیکن جو پھل منڈی تک پہنچ رہا ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو رہا ہے۔"
کشمیر، ملک کی تقریباً 95 فیصد چیری پیداوار فراہم کرتا ہے اور ہزاروں خاندان اس فصل سے اپنے نان شبینہ کا انتظام کرتے ہیں۔ گاندربل، شوپیان، سرینگر اور بارہمولہ چیری کی بڑی پیداوار والے علاقے شمار ہوتے ہیں۔
کاشتکاروں کے مطابق اس سیزن میں ابتدائی اقسام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا اور کئی باغ مالکان نے 40 سے 50 فیصد تک خسارے کا اندازہ ظاہر کیا۔ عبدالرشید نامی ایک اور کسان نے کہا: "کئی ہفتوں تک موسم خراب رہا۔ بارش اور ژالہ باری نے پھل کو شدید نقصان پہنچایا۔ " انہوں نے بتایا کہ وادی میں ہر سال تقریباً 14 ہزار میٹرک ٹن چیری کی پیداوار ہوتی ہے اور کشمیر ملک کا سب سے بڑا چیری پیدا کرنے والا خطہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا: "اٹلی قسم کی اعلیٰ چیری تھوک منڈیوں میں تقریباً 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اس کی بڑی جسامت، مٹھاس اور زیادہ دیر تک محفوظ رہنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ جبکہ مقامی پسندیدہ ’اول نمبر‘ قسم تقریباً 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح ’گلاسی‘ اور ’مخملی‘ اقسام کی قیمت 90 سے 100 روپے فی کلو کے درمیان ہے۔"
تاجروں کا کہنا ہے کہ کم پیداوار کے باوجود قیمتیں مستحکم ہیں کیونکہ دیگر علاقوں سے سپلائی محدود ہے۔ سیزن کے آغاز میں اعلیٰ معیار کی چیری نے بڑے شہروں کی منڈیوں میں بہت اچھے دام حاصل کیے۔
چیری صنعت سے وابستہ کسانوں کے مطابق بہتر ٹرانسپورٹ نظام نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ماضی میں چیری کے کاشتکاروں کو فوری فروخت نہ ہونے کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔
دہائیوں تک چیری کاشتکار اس لیے مشکلات کا شکار رہے کیونکہ یہ پھل جلد خراب ہو جاتا ہے اور کشمیر سے سڑک کے ذریعے ترسیل میں کئی دن لگ جاتے تھے۔ 2020 کے کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران منڈیاں بند ہونے اور ٹرانسپورٹ رکنے سے کاشتکاروں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا اور بڑی مقدار میں پھل باغات اور منڈیوں میں ہی خراب ہوگیا تھا۔ تاہم رواں سیزن ریلوے کارگو سروس نے مغربی ہندوستان کی منڈیوں تک تیز رفتار رسائی فراہم کی ہے۔
ایک اہم پیش رفت میں بھارتی ریلوے نے حال ہی میں شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا ریلوے اسٹیشن سے ممبئی تک خصوصی پارسل کوچ کے ذریعے 24 ٹن کشمیری چیری منتقل کی۔ حکام کے مطابق اس سروس سے سفر کا وقت تقریباً ایک ہفتے سے کم ہو کر 30 سے 32 گھنٹے رہ گیا، جس سے پھل کی تازگی برقرار رکھنے اور کاشتکاروں کو بہتر منافع حاصل کرنے میں مدد ملی۔
ریلوے حکام آنے والے ہفتوں میں مزید بڑی کھیپ بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ کئی پارسل وین پہلے ہی بک کی جا چکی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس سیزن میں 640 ٹن سے زیادہ چیری ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے منتقل کیے جانے کی امید ہے۔
پھل تاجروں کا کہنا ہے کہ تیز رفتار ٹرانسپورٹ نظام نے برآمد کنندگان اور کمیشن ایجنٹوں کے لیے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین بشیر احمد بشیر نے کہا: "ماضی میں سڑک کے سفر کے دوران پھل کی ایک بڑی مقدار خراب ہو جاتی تھی، اب ریلوے سروس کی وجہ سے چیری جلد اور بہتر حالت میں منڈیوں تک پہنچ رہی ہے۔"
انہوں نے مزید بتایا: "ہم نے سرینگر سے جموں تک چیری کی ترسیل آسان بنانے کے لیے دو ریلوے بوگیاں بک کی ہیں۔ آئندہ ہفتے سے روزانہ تقریباً 25 ٹن چیری ریلوے کے ذریعے جموں پہنچے گی۔"
ملک کی مختلف منڈیوں کے علاوہ کشمیری چیری کی بیرن ممالک مانگ بھی برقرار ہے۔ برآمد کنندگان نے حالیہ عرصے میں خلیجی ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی منڈیوں پر توجہ دی ہے، جہاں اعلیٰ معیار کی چیری کی مانگ کافی زیادہ ہے۔
باغبانی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمی غیر یقینی صورتحال اس شعبے کے لیے مسلسل بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران بار بار خراب موسم نے پیداوار کو متاثر کیا اور باغ مالکان کے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود کئی کاشتکاروں کا ماننا ہے کہ بھاری نقصان کے باوجود اس سیزن میں چیری صنعت نے خود کو سنبھالے رکھا ہے۔
کاشتکار فیاض احمد نے کہا: "پیداوار کم ہے، لیکن مانگ مضبوط ہے۔ اگر آنے والے برسوں میں موسم بہتر رہا اور ٹرانسپورٹ سہولیات مزید بہتر ہوئیں تو کشمیر میں چیری کی کاشت منافع بخش رہ سکتی ہے۔"
بشیر احمد بشیر کے مطابق کشمیر میں چیری کی کئی اقسام کی کاشت ہوتی ہے، جنہیں عام طور پر میٹھی اور کھٹی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ تجارتی سطح پر میٹھی چیری کی پیداوار زیادہ ہے۔
انہوں نے کہا: "ڈبل، مخملی، مشری، اٹلی، اسٹیلا اور لیمبرٹ سب سے مقبول اقسام ہیں، جو اپنے گہرے سرخ رنگ، رس بھرے گودے اور مٹھاس کی وجہ سے مشہور ہیں۔ مشری اور ڈبل جیسی ابتدائی اقسام مئی کے آخر تک بازار میں دستیاب ہوتی ہیں، جبکہ اسٹیلا اور لیمبرٹ جیسی اعلیٰ اقسام جون میں تیار ہوتی ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کا چیری بیلٹ گاندربل، سرینگر، شوپیان، بارہمولہ اور بڈگام اضلاع تک پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں کسان اس فصل سے موسمی روزگار حاصل کرتے ہیں۔ ان کے مطابق حالیہ برسوں میں ماہرین باغبانی نے زیادہ پیداوار اور بہتر شیلف لائف کے لیے باغ مالکان کو ہائی ڈینسٹی پودے لگانے اور درآمد شدہ اقسام اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ روایتی سرخ چیری کے ساتھ ساتھ کچھ کاشتکار زرد اور گہرے سیاہ رنگ کی مہنگی اقسام بھی اگا رہے ہیں، جنہیں برآمدی اور اعلیٰ گھریلو منڈیوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔
