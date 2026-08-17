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حج لون کیس: جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے پرانے چیک پر 5 لاکھ روپے کی وصولی کے لیے کیس دوبارہ شروع کیا
فیصلے میں یہ بھی کہا گیاکہ سی آر پی سی کے آرڈر 7 رول 11 کے تحت شکایت کو مسترد کرنا "بہت سخت قدم" ہے۔
Published : August 17, 2026 at 10:33 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے پیر کو ٹرائل کورٹ کے ایک حکم کو مسترد کر دیا جس میں ایک غیر پیش کردہ چیک کی بنیاد پر رقم کی وصولی کے مقدمے کو خارج کر دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ اگرچہ ایک سمری سوٹ کوڈ آف سول پروسیجر (سی پی سی) کے آرڈر XXXVII کے تحت برقرار نہیں رکھا جا سکتا، عدالتوں کو عام طور پر شکایت کو یکسر مسترد کرنے کے بجائے اسے باقاعدہ ریکوری سوٹ میں تبدیل کرنا چاہیے۔
جسٹس شہزاد عظیم کے پانچ صفحات پر مشتمل فیصلے میں ہائی کورٹ نے سری نگر کے رہائشی شیخ غلام حسن کی طرف سے بڈگام کے رہائشی محمد امین ڈار کے خلاف دائر مقدمہ کو بحال کر دیا اور ہدایت کی کہ اسے عام رقم کی وصولی کے مقدمے کے طور پر سنا جائے۔
یہ اپیل ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، بڈگام، مورخہ 12 اگست 2025 کے ایک حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ جج نے سی آر پی سی کے آرڈر 7 رول 11 کے تحت شکایت کو خارج کر دیا، کیونکہ ان کا موقف تھا کہ مدعی کی طرف سے حوالہ دیا گیا چیک کبھی بھی ان کیشمنٹ کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا اور اس لیے انہوں نے سی آر پر سی کے آرڈر XXXVII کے تحت کارروائی کا کوئی سبب نہیں بتایا۔
مدعی کے مطابق، اس نے مدعا علیہ کو اپنے والد کے حج کے لیے 500,000 روپے کا دوستانہ قرض فراہم کیا۔ یہ الزام ہے کہ مدعا علیہ نے دسمبر 2024 میں 400,000 روپے کا چیک جاری کیا اور باقی 100,000 روپے نقد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ مدعی کا دعویٰ ہے کہ نقد ادائیگی کی یقین دہانی کے باوجود اس نے چیک بینک میں جمع نہیں کرایا تاہم مدعا علیہ نے بعد میں رقم واپس کرنے سے انکار کردیا۔
مدعا علیہ نے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہوئے دعویٰ کو چیلنج کیا، یہ کہتے ہوئے کہ دونوں فریق اینٹوں کے بھٹے میں کاروباری شراکت دار تھے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مدعی پر ایک الگ تنازعہ میں 24.76 لاکھ روپے واجب الادا ہیں اور الزام لگایا کہ چیک پر دستخط حقیقی نہیں تھے۔
معاملے کا جائزہ لینے کے بعد، ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی قانونی رائے سے اتفاق کیا کہ چیک پر مبنی سمری مقدمہ صرف اس صورت میں شروع کیا جا سکتا ہے جب چیک پیش کیا گیا ہو اور وہ ڈس آنر ہو گیا ہو۔
جسٹس عظیم نے کہا: اس قانونی بنیاد پر کوئی تنازعہ نہیں ہو سکتا کہ سی آر پر سی کے آرڈر XXXVII کے تحت چیک پر مبنی مقدمہ صرف اسی صورت میں قائم کیا جا سکتا ہے جب چیک پیش کیا گیا ہو اور وہ ڈس آنر ہو گیا ہو۔ اس معاملے میں ٹرائل کورٹ نے راجیش مدن لال آنند (اوپر مذکور) کے معاملے میں اس عدالت کی طرف سے وضع کردہ قانون کی صحیح طریقے سے پیروی کی۔ تاہم، عدالت نے خود شکایت کو خارج کرنے کے فیصلے میں غلطی پائی۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا کہ شکایت کو اگر مکمل طور پر پڑھا جائے تو قرض کے مبینہ لین دین، قرض کی منظوری میں چیک جاری کرنے اور اس کے بعد رقم کی عدم ادائیگی کی پوری وجہ واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے۔
عدالت نے زور دیا کہ قانونی چارہ جوئی کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ عدالت نے کہا: "یہ اچھی طرح سے طے شدہ ہے کہ جب ایک دیوانی غلطی کا الزام لگایا جاتا ہے، تو عدالت کو عام طور پر متاثرہ فریق کو بغیر کسی علاج کے نہیں چھوڑنا چاہئے، خاص طور پر جب مدعی ایک عام مقدمے کے لیے کارروائی کا سبب بیان کرے۔"
فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ سی آر پی سی کے آرڈر 7 رول 11 کے تحت شکایت کو مسترد کرنا "بہت سخت قدم" ہے اور اسے صرف اس صورت میں اٹھایا جانا چاہئے جب "کارروائی کی کوئی بنیاد بیان نہ ہو۔"
جسٹس عظیم نے کہا کہ اگر کیس سمری پروسیجر کے تحت آگے نہیں بڑھ سکتا تو بھی درست طریقہ کار یہ ہے کہ اسے باقاعدہ سول کیس میں تبدیل کیا جائے۔
عدالت نے کہا کہ یہاں تک کہ اگر ٹرائل کورٹ کو یہ پتہ چلا کہ کیس کو آرڈر XXXVII کے تحت نہیں چلایا جا سکتا، تو درست طریقہ کار یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر خارج کرنے کے بجائے اسے باقاعدہ رقم کی وصولی کے کیس میں تبدیل کیا جائے۔
ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ شکایت میں خاص طور پر تین ضروری نکات بیان کیے گئے ہیں: 5 لاکھ روپئے کا قرض دینا، 4 لاکھ روپئے کا چیک جزوی ادائیگی یا قرض کے اعتراف کے طور پر جاری کرنا، اور مدعا علیہ کا رقم کی ادائیگی سے انکار۔ عدالت نے کہا کہ یہ نکات رقم کی وصولی کے لیے باقاعدہ مقدمہ کے لیے کافی بنیاد ہیں۔
عدالت نے مدعا علیہان کی جانب سے دفاع کے لیے چھٹی کی درخواست کو بھی نوٹ کیا، جس نے کئی ایسے مسائل اٹھائے جن کی سماعت کی ضرورت تھی۔ ان میں شراکت داری کے کاروبار سے متعلق الزامات، 24.76 لاکھ روپے کا جوابی دعویٰ اور دستخطوں کی جعلسازی شامل ہیں۔ ان حالات میں عدالت نے کہا کہ اس کیس کو عام سول سوٹ کی طرح آگے بڑھانا چاہیے تھا۔
اس فیصلے کے ایک اہم نکتے میں، عدالت نے کہا: مدعی کو مسترد کرنے سے دعویٰ ختم ہو جاتا ہے، اور مدعی کو حدود کے قانون کے اندر ایک نیا مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم، تبدیلی مقدمہ کو کھلا رہنے اور کیس کی خوبیوں پر فیصلہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ سی آر پی سی کے آرڈر XXXVII کے تحت خصوصی طریقہ کار صرف اس صورت میں اپنایا جا سکتا ہے جب مقررہ شرائط پوری ہوں، اور اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتیں یا وارنٹ ٹرائل میں سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو عدالت عام مقدمات کی طرح مقدمات کی سماعت کر سکتی ہے۔
اپیل کی اجازت دیتے ہوئے، عدالت نے نتیجہ اخذ کیا کہ ٹرائل کورٹ کو رقم کی وصولی کے لیے کارروائی کو باقاعدہ مقدمے میں تبدیل کرنا چاہیے تھا، خاص طور پر چونکہ شکایت میں 5 لاکھ روپے کے بقایا قرض اور اس کی واپسی سے انکار کا ذکر تھا۔
ہائی کورٹ نے غیر قانونی فیصلے اور حکم نامے کو پلٹ دیا، کیس کو اس کے اصل نمبر پر بحال کیا، اور ہدایت کی کہ اسے عام رقم کی وصولی کے مقدمے کے طور پر سنا جائے۔ مدعا علیہان کو تحریری بیانات داخل کرنے کے لیے چار ہفتے کی مہلت دی گئی اور دونوں فریقین کو 7 ستمبر 2026 کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔