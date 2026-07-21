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جموں وکشمیر میں حج درخواستوں میں بتدریج کمی ،کیا حج مہنگا ہوتا جارہا ہے
مہنگائی، آمدن میں کمی حج درخواستوں میں کمی کی اہم وجوہات قرار دی جا رہی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 21, 2026 at 6:12 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں وکشمیر میں سال 2023 سے عازمین حج کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہورہی ہے۔ حج 2027 کے لیے کل مختص 8000 نشستوں کے لیے اب تک صرف 4 ہزار عازمین نے ہی درخواستیں دی ہیں جو کہ حج 2026 کے مقابلے میں کافی کم ہیں۔ جبکہ 24 جولائی درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔
اعدادو شمار کے مطابق حج 2026 کے لیے جموں وکشمیر سے کُل 5232 درخواستیں حج کمیٹی آف انڈیا کو موصول ہوئی تھیں جن میں 528درخواستیں پہلی قسط نہ بھرنے اور کئی دیگر وجوہات کی بنا پر رد کر دی گئیں تھیں۔ آخر پر جموں وکشمیر سے مجموعی طور 4704 عازمین نے فریضہ حج انجام دیا ۔جن میں 2200 خواتین کے علاوہ 13 بنا محرم کی خواتین بھی شامل تھیں۔وہیں سال 2025 میں عازمین کی یہ تعداد 3602 تھی۔
سال 2020 اور 2021 میں کووڈ 19 وبائی بیماری کی وجہ سے حج کو معطل کیا گیا ۔سال 2022 میں جموں و کشمیر اور لداخ سے تقریباً 6000 عازمین سفر محمود پر گئے جبکہ سال 2023 حج کے لیے 14,500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں تھیں۔ ان میں سے 12,000 افراد کو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا گیا۔ اُس وقت اگرچہ زیادہ درخواستیں موصول ہوئی تھیں، تاہم کوٹا کم تھا۔اس کے بعد جموں وکشمیر میں حج درخواستوں میں بتدریج کمی ہوتی رہی۔ سال2024 میں 11500 کے مختص کوٹا پر صرف 7,800 درخواستیں موصول ہوئیں ۔حج 2025 کے لیے 8100 حج سیٹوں پر کُل 4300 حج درخواستیں جمع کی گئیں تھیں۔اسی طرح حج 2026 میں 5232 درخواستیں ہی حج کمیٹی آف انڈیا کو موصول ہوئیں۔وہیں اب حج 2027 کے لیے 8000 کوٹے پر اب تک 4000 خواہش مند افراد نے اپنے فارم جمع کراوائے ہیں ۔اس طرح گزشتہ برسوں کے دوران عازمین حج کی تعداد میں مسلسل کمی درج کی جارہی ہے
حج آفیسر کا تجزیہ
جموں وکشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر شجاعت قریشی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کو بتایا کہ سال 2026کے مقابلے میں حج 2027 کے لیے کم درخواستوں موصول ہوئی ہیں۔جو کہ توقعات سے کم ہیں۔انہوں نے کہا کہ حج درخواست فارم جمع کرانے کا سلسلہ 20 جون سے شروع ہوا تھا اور اس کی آخری تاریخ بڑھا کر اب 24 جولائی 2026 ہے۔
درخواستوں میں کمی
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ برس حجاج کرام کو 4 لاکھ 18 ہزار روپے جمع کرانے پڑے،جو عام لوگوں کی پہنچ سے کسی حد تک باہر ہے جبکہ حج 2027 میں اس رقم میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جو تقریباً 4 لاکھ 40 ہزار تک پہنچ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی بھارت میں سروس سیکٹر فروغ پذیر ہونے سے حج پر جانے کا رجحان اچھا رہتا ہے جبکہ مشرقی اور شمالی بھارت میں رجحان کم ہوتا جارہا ہے اور مسلسل کوٹا سے کم درخواستیں موصول ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں باقی کوٹا پھر جنوبی اور مغربی بھارت کی ریاستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
حج کمیٹی کے ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر شجاعت قریشی نے مزید کہا کہ جموں وکشمیر میں سفری اخراجات ملک کی باقی ریاستوں اور یوٹیز کے مقابلے میں مہنگا رہتا ہے کیونکہ سرینگر ہوائی اڈہ دفاعی ہوائی اڈہ ہونے کی وجہ سے خلیجی ائیر لائنز ٹینڈرنگ میں حصہ نہیں لے سکتی ہیں اور لے دے کے مقامی ائیر لائنز مقابلے میں رہتی ہیں اور جب مقابلہ نہ ہو تو ہوائی کرایہ میں اضافہ ہونا ظاہر سی بات ہے۔ اس کے برعکس ملک کے دیگر حصوں میں خلیجی ائیر لائنز ٹینڈرنگ عمل میں حصہ لیتی ہیں اور مقابلہ سخت ہونے سے ہوائی کرایہ کم رہ رہتا ہے۔
رجحان میں کمی کی چند وجوہات
مہنگائی کو بھی اخراجات میں اضافہ کے لیے ایک وجہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "یہ ایک اہم وجہ ہے جس میں کم وبیش 7 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔اس کے علاوہ سبسڈی ختم کردی گئی جس کے باعث بھی اخراجات بڑھ گئے ۔سال 2018کے بعد سبسڈی ختم کر دی گئی ہے جس کے نتیجے سے اب مارکیٹ شرحوں پر لاگت کا بندوبست کرنا پڑتا ہے اور اس کا سارا بوجھ عازمین پر ہی پڑتاہے جبکہ سعودی ریال کی قدر بڑھنا بھی اخراجات میں اضافہ کی وجہ مانی جاتی ہے ۔"
سعادت عمرہ اور زیارت حرمین شریفین
دوسری جانب کئی برسوں سے جموں و کشمیر میں عمرہ کی ادائیگی کا رجحان کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔حج عمرہ سروس سے وابستہ ٹور اینڈ ٹراول آپریٹرز کا کہنا ہے کہ چونکہ حج اخراجات بیشتر لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوچکے ہیں، تو لوگ اب حج کے بجائے عمرہ کرنے کو ترجیج دے رہے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ ہر سال 10 سے 15 ہزار لوگ عمرہ پر جاتے ہیں۔ "چونکہ عمرہ پر ابھی زیادہ سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کا خرچہ آتا ہے، جبکہ ایک لاکھ روپے میں بھی عمرہ کی ادائیگی ممکن ہوپارہی ہے۔ایسے میں لوگ اب حج کے بجائے عمرہ پر جانے کو ترجیح دیے رہے ہیں، تاکہ وہ نہ صرف عمرے کہ سعادت حاصل کر سکیں بلکہ وہ حرمین شریفین - مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ - کی زیارت بھی کر سکیں۔
ماہرین کا مشورہ
اہل فکر کہتے ہیں کہ بلاشبہ حج کے اخراجات میں اضافہ ایک حقیقت ہے۔سعودی عرب میں بڑھتے ہوئے ٹیکس، خدمات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، ایندھن کی بڑھتی قیمتیں اور عالمی سطح پر کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ نے حج کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے پہلے سے زیادہ مہنگا بنا دیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف بھارت یا جموں و کشمیر تک محدود نہیں بلکہ تقریباً ہر ملک کو درپیش ہے۔ یہ وقت اپنی ترجیحات کا از سر نو جائزہ لینے کا ہے۔ حج محض ایک سفر نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کی رضا کا عظیم مظہر ہے۔ اگر ہم غیر ضروری اخراجات کو کم کریں، سادگی کو اختیار کریں اور حج کے لئے باقاعدہ بچت کی روایت اپنائیں تو ہزاروں ایسے افراد بھی بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں جو آج اسے صرف ایک خواب سمجھتے ہیں۔حج کے بڑھتے ہوئے اخراجات یقیناً ایک چیلنج ہیں مگر اس سے بڑا چیلنج ہماری بدلتی ہوئی ترجیحات ہیں۔
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