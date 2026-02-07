ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حج 2026 کے لیے جموں و کشمیر کے عازمین کی تعداد میں اضافہ، تاہم مقررہ کوٹے سے کم
سال 2023میں فراہم کردہ کوٹے سے زائد درخواستیں موصول ہونے پر آخری بار قرعہ اندازی کے ذریعے حجاج کرام کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 7, 2026 at 7:30 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 7:36 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): حج 2026 کے لیے مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر سے کُل 4732 حجاج کرام سفر محمود پر جا رہے ہیں اور یہ تعداد گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سال 2025 میں عازمین کی یہ تعداد 3602 تھی۔ ادھر، مرکز کے زیر انتظام لداخ سے اس مرتبہ 320 عازمین حج کا فریضہ انجام دیں گے۔
اعداد و شمار کے مطابق امسال حج کے لیے جموں وکشمیر سے کُل 5232 درخواستیں جموں کشمیر میں حج کمیٹی کو موصول ہوئی تھیں جس میں 500 درخواستیں رد کر دی گئیں جو کہ پہلی قسط بھرنے میں ناکام رہے۔ اب، جموں وکشمیر کے حجاج کرام کی مجموعی تعداد 4732 رہ گئی ہے، جس میں 2200 خواتین کے علاوہ اور 13 بغیر محرم کی خواتین بھی شامل ہیں۔
جموں وکشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹیو آفیسر، ڈاکٹر شجاعت قریشی نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران کہا کہ سال 2025 کے مقابلے میں حج 2026 کے لیے زیادہ درخواستوں موصول ہوئیں۔ ایسے میں جموں کشمیر سے عازمین کی مجموعی تعداد 4732 ہیں، جن میں 1000 دلی ایمبارکیشن استعمال کریں گے جبکہ 50 ایسے ہیں جو کہ ممبی ائیرپورٹ سے اپنا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باقی عازمین سرینگر ائیرپورٹ سے سفر محمد پر جائیں گے اور ان میں لداخ کے تقریباً 320 عازمین بھی شامل ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ گزشتہ برس کے مقابلے ایک ہزار زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں ہیں لیکن جموں وکشمیر کے طے شدہ اپنے 7900 کوٹے کے حساب سے موصول درخواستیں پھر بھی کم تھیں۔ آبادی کے حساب سے جموں کشمیر کو 4.8 فیصد کوٹا ملتا ہے جوکہ 5000 ہزار بنتا ہے جبکہ تقریباً یوٹی کو مزید 200 سیٹیں دی جاتی ہیں۔ تاہم عازمین کی کل تعداد سے جب فراہم کئے گئے کوٹے سے جب موازنہ کیا جاتا تو یہ تعداد بھی کم ہے۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر شجاعت قریشی نے کہا کہ ’’اس مرتبہ عازمین کو من پسند طریقے سے فلائٹ بک کرنے کا موقع فراہم کیا گیا تھا، جس کی آخری تاریخ چند روز قبل ختم ہوئی۔ ایسے میں جموں و کشمیر کے 2600 عازمین نے اس سہولیت سے فائدہ اٹھایا اور مذکورہ عازمین میں سبھی سرینگر ائیرپورٹ سے حج پر جا رہے ہیں۔ اور سرینگر امبارکیشن سے جانے والے تمام حجاج کرام کی فلائٹ بُک ہوچکی ہے۔‘‘
عازمین کو ملے گی سمارٹ واچ
ڈاکٹر شجاعت قریشی نے مزید کہا کہ عازمین کو اس بار ’’سمارٹ واچ‘‘ بھی دی جا رہی ہے اور یہ حجاج کرام کو سفر سے چند روز قبل حج ہاؤس بمنہ سے حاصل کرنی ہوگی۔ سمارٹ واچ ان عازمین کے لیے موثر اور کارگر ثابت ہوگی جو کہ کم پڑھے لکھے ہیں یا وہ سمارٹ فون استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر وہ خدانخواستہ سفر میں کہیں گم ہو جاتے تھے تو ان کو ڈھونڈ نکالنا مشکل ہوجاتا تھا اور اب بزرگ حجاج خاص کر کم پڑھے لکھے عازمین کو بہ آسانی ٹریک کرنے کی خاطر سمارٹ واچ کو متعارف کیا گیا ہے تاکہ انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
انہوں نے کہا کہ سفر پر جانے کے چند وز قبل ایسے عازمین کو نہ صرف سمارٹ واچ دی جائے گی بلکہ اس کے استعمال کے حوالے سے بھی تربیت فراہم کی جائے گی۔
ویکسینیشن پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عازمین کو اپنے اپنے ضلع کے جی ایم سی یا ڈسٹرکٹ اسپتال میں ٹیکہ لگوانے کی سہولیات دستیاب رکھی گئی ہیں۔ تاہم ضلع سرینگر کے تقریباً 1200عازمین کو یہ ٹیکے حج ہاؤس بمنہ میں ہی لگائے جا رہے ہیں۔ ویکسینیشن کا یہ سلسلہ رواں ماہ 17 فروری تک جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے 200 حاجیوں کی رہنمائی کے لیے ایک سٹیٹ حج انسپیکٹر ہوا کرتا تھا لیکن گزشتہ برس سے اس میں تبدیلی لاکر 150 حجاجیوں پر ایک سٹیٹ حج انسپیکٹر کو مقرر کیا گیا۔
واضح رہے کہ سال 2023 حج کے لیے 14,500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ ان میں سے 12,000 افراد کو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا گیا۔ اُس وقت اگرچہ درخواستیں زیادہ موصول ہوئی تھیں تاہم کوٹا کم تھا۔ اس کے بعد جموں وکشمیر میں حج درخواستوں میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے سال2024 میں 11500 کے مختص کوٹ پر صرف 7,800 درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسی طرح حج 2025 کے لیے 8100 حج سیٹوں پر کُل 4300 حج درخواستیں جمع کی گئیں تھیں وہیں اب امسال یعنی حج 2026 میں 7900 کوٹے پر محض 5232 درخواستیں جموں و کشمیر میں حج کمیٹی کو موصول ہوئیں ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:
حج 2026: عازمین اب خود بُک کر سکتے ہیں فلائٹس، آن لائن بکنگ چار دن کے لیے ہوگی دستیاب، جلدی کریں جانیے کب اور کیسے؟
دہلی سے حج 2026 کے لئے کتنے مسافروں کا نام قرعہ اندازی میں آیا، جانئے ایڈوانس جمع کرنے کی آخری تاریخ