حج 2026 : جموں و کشمیر کے 4704 عازمین سفر محمود پر ہوں گے روانہ، 18 اپریل سے ہوگاروانگی کا سلسلہ شروع
رواں برس 7900 کوٹے کے مقابلے میں جموں کشمیرمیں صرف 4704 درخواستیں موصول ہوئیں۔
Published : April 14, 2026 at 1:10 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): حج 2026 کے لیے مرکز کے زیر انتظام جموں وکشمیر سے کل4704 حجاج کرام سفر محممود پر روانہ ہونے جارہے ہیں اور یہ تعداد گزشتہ برس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ سال 2025 میں عازمین کی یہ تعداد 3602 تھی۔ ادھر، مرکز کے زیر انتظام لداخ سے اس مرتبہ 323 عازمین حج کا فریضہ انجام دیں گے۔
اعدادو شمار کے مطابق امسال حج کے لیے جموں وکشمیر سے کُل 5232 درخواستیں جموں کشمیر میں حج کمیٹی کو موصول ہوئی تھیں جن میں 500 درخواستیں رد ہوئیں جبکہ 200 سے زائد افراد پہلی چند قسط بھرنے سے قاصر رہے۔ اب جموں وکشمیر کے حجاج کرام کی مجموعی تعداد 4704 رہ گئی ہے جس میں 2200 خواتین ہیں جن میں 13 بنا محرم کی خواتین بھی شامل ہیں۔
جموں وکشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹیو آفیسر، ڈاکٹر شجاعت قریشی، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سال 2025 کے مقابلے میں حج 2026 کے لیے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ایسے میں جموں کشمیر سے عازمین کی مجموعی تعداد 4704ہے جن میں 1000 دلی ایمبارکیشن استعمال کریں گے جبکہ 50 عازمین ممبی ائیرپورٹ سے اپنا سفر شروع کرنے جارہے ہیں۔ باقی عازمین سرینگر ائیرپورٹ سے سفر محمود پر روانہ ہوں گے اور ان میں لداخ کے تقریباً 323 عازمین بھی شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ملک کی دیگر ریاستوں اور یوٹیز کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں حج پروازیں 18 اپریل سے شروع ہونے جارہی ہیں جو کہ 10 سے 15 دنوں تک جاری رہیں گیں، حتمی روانگی 28 مئی کے قریب متوقع ہے۔حالانکہ شیڈول میں تبدیلی کا امکان ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے اس سال متعارف کرائے کئے گئے ضوابط میں سخت صحت اسکریننگ شامل ہے ۔جس کے تحت سنگین طبی حالت کے حامل کچھ درخواست دہندگان کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مکۃ المکرمہ میں 'عزیزیہ' جیسی جگہوں پر عازمین کے لیے خود کھانا پکانے کی سہولیت بند کردی گئی ہے۔انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ عازمین کی نگرانی کے مقصد کی خاطر سم پر مبنی ڈیٹا سے لیس سمارٹ واچز فراہم کی جائیں گیں جو پہلے والے کلائی بندوں کی جگہ لے رہی ہیں۔
سرینگر ائرپورٹ پر جاری دیکھ بھال کی وجہ سے پروازوں کی گنجائش کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دلی میں ری شیڈول اور لازمی ایندھن بھرنے کا عمل روک دیا گیا ہے۔
ڈاکٹر شجاعت قریشی نے ،زہد کہا کہ 189 مسافروں کو لے جانے والے ہوائی جہاز اب تقریباً 145 مسافروں کے ساتھ چلیں گے جبکہ سامان 40 کلو کم کر کے 25 کلو کر دیا گیا ہے۔ادھر، جموں صوبے اور لداخ سے سفر کرنے والے عازمین کے لیے حج ہاؤس بمنہ میں رہائش فراہم کی جائے گی۔ایسے میں سرینگر میں امیگریشن کی رسمیں مکمل کی جائیں گیں، جس کے بعد پروازیں ایندھن بھرنے کے لیے دلی میں رک کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گی۔
واضح رہے کہ سال 2023 میں حج کے لیے 14,500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں تھیں۔ ان میں سے 12,000 افراد کو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا گیا ۔ اُس وقت اگرچہ درخواستیں زیادہ موصول ہوئی تھیں تاہم کوٹا کم تھا ۔اس کے بعد سے جموں وکشمیر میں حج درخواستوں میں مسلسل کمی واقع ہورہی ہے سال2024 میں 11500 کے مختص کوٹ پر صرف 7,800 درخواستیں موصول ہوئیں ۔ اسی طرح حج 2025 کے لیے 8100 حج سیٹوں پر کُل 4300 حج درخواستیں جمع کی گئیں تھیں وہیں امسال یعنی حج 2026 میں 7900 کوٹے پر محض 4704 افراد جموں و کشمیر سے سفر محمود پر جا رہے ہیں۔
