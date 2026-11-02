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ڈوڈہ کے بریسوانا میں پسماندہ طبقے کے لیے تعلیم کی روشن کرن ہے حاجی پبلک اسکول
صبا نے ایک ایسا اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کیا جو روایتی تعلیم فراہم کرنے والے موجودہ اداروں سے بنیادی طور پر مختلف ہو۔
Published : November 2, 2026 at 7:28 PM IST
بریسوانا، ڈوڈہ (عامر تانترے): سترہ سال قبل، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ضلع ڈوڈہ کا ایک دور افتادہ پہاڑی گاؤں، تعلیم کے میدان میں ایک مثالی نمونہ بن جائے گا۔ یہاں کے بچے نہ صرف تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، بلکہ ان میں بہترین ابلاغی مہارتیں اور روانی سے انگریزی بولنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں اب وسائل کی کمی یا مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑنی پڑے گی۔
اپنے گاؤں اور وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے پختہ عزم کے ساتھ، صبا حاجی نے اپنے والدین، حاجی محمد سلیم اور تسنیم اختر کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں بریسوانا کے لیے عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ گاؤں سطح سمندر سے تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور ڈوڈہ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ صبا دبئی میں پیدا ہوئیں اور وہیں پلی بڑھیں، جہاں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ بعد میں وہ جنوبی ہند کے شہر بنگلورو منتقل ہو گئیں، جہاں انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی اور اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز کیا۔
انہوں نے اپنی کمیونٹی کی خاطر سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سے قبل، وہ صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں آیا کرتی تھیں۔ تاہم، یہاں کے لوگوں کے مشکل حالات، پسماندگی، اور بیرونی لوگوں سے میل جول میں ہچکچاہٹ یا شرمانے کے رجحان کو دیکھ کر، انہوں نے اپنے والدین اور اپنے چچا، ناصر حاجی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اس علاقے میں ایک ایسا اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کیا جو روایتی تعلیم فراہم کرنے والے موجودہ اداروں سے بنیادی طور پر مختلف ہو۔ وہ ایک ایسے فرسودہ نظام سے نکلنا چاہتی تھیں جہاں بچے ہر سال اگلی جماعت میں تو چلے جاتے تھے، لیکن انگریزی میں اپنا نام تک لکھنے کے قابل نہیں ہوتے تھے۔
سن 2009 میں، صبا اور ان کے والدین نے اپنے ہی گھر سے 'حاجی پبلک اسکول' کا آغاز کیا۔ اس کے بعد، ان کے والد نے اسکول کی عمارت کی تعمیر کے لیے اپنی زمین عطیہ کر دی۔ دن کے وقت یہ جگہ لوئر اور اپر کنڈرگارٹن کے طلباء کے لیے کلاس روم کا کام دیتی تھی، جبکہ رات کے وقت یہ صبا اور ان کے والدین کا رہائشی گھر بن جاتی تھی۔ تاہم، چھ ماہ کے اندر ہی گاؤں والوں کے تعاون سے اسکول کی ایک چھوٹی سی عمارت تعمیر کر لی گئی۔ چونکہ وہاں سڑکیں نہیں تھیں، اس لیے دیہاتیوں نے تعمیراتی سامان اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور 'بٹوت-کشتواڑ نیشنل ہائی وے' کے قریب ترین مقام 'پریم نگر' سے 20 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کیا۔ 'ای ٹی وی بھارت' کے نمائندے نے 'حاجی پبلک اسکول' کا دورہ کیا، صباح حاجی سے گفتگو کی، اور پہاڑوں میں قائم اس "غیر معمولی ادارے" کا قریب سے جائزہ لیا، جو اب ضلع ڈوڈہ میں ایک نمایاں تعلیمی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔
صبا نے بتایا، "میرے والد کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ میں اور میرے تین بہن بھائی ہر موسمِ گرما میں اپنے والدین کے ساتھ یہاں آتے تھے، اور ہمارا اس جگہ سے گہرا لگاؤ تھا۔ ایک طرح سے، زندگی کا سفر مکمل ہو کر واپس اسی مقام پر آ گیا جہاں سے میرے والد کا تعلق تھا۔ ہمارا خاندان تعلیم کی بدولت ہی ترقی کر سکا۔ یہ بات واضح تھی کہ میرے والد، ان کے بہن بھائیوں اور ان کے کزنز کے درمیان بنیادی فرق اس تعلیم کا تھا جو انہوں نے حاصل کی تھی۔"
صبا بنگلورو میں شہری زندگی گزار رہی تھیں اور ایک اچھی تنخواہ والی ملازمت کر رہی تھیں۔ لیکن 2008 میں، جب جموں و کشمیر 'امرناتھ زمین تنازعہ' کے بحران سے دوچار تھا، تو معاشرہ فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم ہو گیا، اور ضلع ڈوڈہ اور کشتواڑ کے کئی علاقوں میں حالات انتہائی مشکل ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے اپنے آبائی گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس خطے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وہ کہتی ہیں، "سن 2008-09 میں، اپنی تعلیم کی بدولت، میں بنگلورو میں ایک اچھی تنخواہ والی ملازمت کر رہی تھی، جہاں میں ادارتی امور سے وابستہ تھی۔ سن 2008 میں، امرناتھ زمین تنازعے کے دوران کشتواڑ میں بدامنی پھیل گئی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ننھیالی خاندان کا گھر شعلوں کی نذر ہو رہا ہے۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں اپنے والدین اور اپنی جڑوں سے اتنی دور، بنگلورو میں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اپنی شہری زندگی کو سمیٹ کر ڈوڈہ واپس چلی جاؤں اور دیکھوں کہ یہاں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس ایسی مہارتیں موجود تھیں جن سے میں کسی نہ کسی طرح مدد کر سکتی تھی۔ ڈوڈہ پہنچنے کے بعد، میری والدہ، میرے والد، میرے چچا ناصر حاجی اور میں نے مل کر ممکنہ اقدامات پر بات چیت کی۔ ناصر حاجی ہی اس پورے اقدام کے اصل محرک ہیں۔ ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں کوئی ایسا اہم اور پائیدار کام کرنا چاہیے جس کے بامعنی نتائج برآمد ہوں اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مقصد تعلیم کے ذریعے ہی بہترین طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔"
ان کے پاس کئی متبادل موجود تھے جیسے کہ غریبوں کو ماہانہ وظیفہ دینا یا تعلیم کے لیے اسکالرشپ فراہم کرنا، لیکن انہوں نے اپنا اسکول قائم کرنے کا ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس علاقے کو نہ صرف تعلیم کی کمی کا سامنا تھا بلکہ یہاں بنیادی ڈھانچے کا بھی فقدان تھا۔ یہاں سڑکیں، بجلی یا صحت کی سہولیات موجود نہیں تھیں جن میں سے بہت سی سہولیات آج بھی دستیاب نہیں ہیں۔ مزید برآں، یہاں روزگار کے مواقع بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے بہت سے مزدوروں کو اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر جموں و کشمیر کے دیگر حصوں، لداخ، یا پڑوسی ریاست ہماچل پردیش کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تاہم، حاجی خاندان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی چیز اس خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے، تو وہ تعلیم ہے۔
ان کا نظریہ یہ تھا، "یہ بات بالکل واضح ہے کہ تعلیم میں سب کچھ شامل ہے۔ آپ ایک ایسی نسل تیار کرتے ہیں جو اپنی مرضی کا راستہ چننے کی صلاحیت رکھتی ہو، آپ انہیں ایسی مہارتوں اور مواقع سے آراستہ کرتے ہیں جن کی اُن کے پاس فی الحال کمی ہے۔ یہاں کے بچے اور شہر میں رہنے والے کسی ارب پتی کے بچے کے درمیان کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف قسمت اور حالات کا ہے، یعنی وہ خاندان جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مواقع اور سہولیات جو اسے میسر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیوں نہ ایک اعلیٰ معیار کا اسکول قائم کیا جائے، بالکل ویسا ہی جیسا میں اپنے بچوں، اپنے کزنز یا اپنی بہن کے بچوں کے لیے چاہوں گی؟ اگر وہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم ایک اسکول شروع کریں گے اور انہیں بہترین ممکنہ تعلیم فراہم کریں گے۔"
سن 2009 میں اسکول کے قیام کے بعد، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ ادارہ ان بہت سے دوسرے اداروں کی طرح نہ چلے، جہاں بچے کلاسوں میں تو جاتے ہیں لیکن بغیر کسی حقیقی علم یا مہارت کے باہر نکل آتے ہیں۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ اسکول کو کسی ایسی فیکٹری کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے جو محض 'مصنوعات' تیار کرتی ہو بلکہ اسے ایسے باصلاحیت اور علم یافتہ افراد کی آبیاری کرنی چاہیے جو کسی بھی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل ہوں۔ حاجی پبلک اسکول کے ڈائریکٹر نے کہا، "یہ بات بالکل واضح ہے۔ اسکول میں پڑھانے اور اس کی سربراہی کرنے کے 17 سال بعد، مجھ پر یہ حقیقت اور بھی عیاں ہو گئی ہے کہ تعلیم اپنے حقیقی معنوں میں پوری دنیا کے لیے ناگزیر ہے۔ ہم کوئی ایسی 'فیکٹری' نہیں چاہتے جو محض ایسے طلبہ تیار کرے جو حقائق کو رٹ لیں اور کبھی سوال نہ کریں۔ ہمارا مقصد ایسے بہترین اور صاحبِ بصیرت شہری تیار کرنا ہے جو سوال کرنا جانتے ہوں۔ ہمارے کلاس روم کا ماحول طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو چیلنج کریں، وہ ہر چیز کے بارے میں 'کیوں' پوچھتے ہیں یہاں تک کہ اسکول کے اصولوں کی وجہ بھی دریافت کرتے ہیں۔ اس طرح، وہ ایسے بالغ افراد بن کر ابھرتے ہیں جو کسی بھی موضوع پر گہرائی اور منطق کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا، اب مجھ پر یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ تعلیم وہ کلید ہے جو دنیا بھر میں ترقی اور مواقع کے دروازے کھول سکتی ہے۔"
جب 2009 میں اسکول کی بنیاد رکھی گئی، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی سڑک موجود نہیں تھی۔ گاؤں تک پہنچنے کے لیے مسلسل چار سے پانچ گھنٹے کا پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت، ہر ایک چیز ٹین کی چادروں، اسٹیل اور الماریوں سے لے کر بلیک بورڈز، کھیل کے سامان اور دیگر ضروری اشیاء تک مقامی لوگوں کو اپنے سروں پر اٹھا کر گاؤں تک پہنچانی پڑتی تھی۔ ریت، بجری اور سیمنٹ کو پریم نگر سے خچروں کی پیٹھ پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ اکثر، ان سامان کو سر پر اٹھا کر لانے کا خرچہ خود ان اشیاء کی مالیت سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ آج، یہ اسکول دو بڑی عمارتوں پر مشتمل ہے، جہاں کنڈرگارٹن سے لے کر دسویں جماعت تک تقریباً 450 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ داخلہ صرف ان طلبہ کو دیا جاتا ہے جو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صبا نے وضاحت کی، "ماضی میں، ہم اپنے گاؤں کو دور سے ہی پہچان لیتے تھے کیونکہ گھروں کی ٹین کی چھتیں سورج کی روشنی میں چمکتی تھیں۔ یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے مسلسل چار سے پانچ گھنٹے کا پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت، گاؤں والوں نے تعمیراتی سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر یہ اسکول تعمیر کیا، یہاں تک کہ اینٹیں بھی یہیں تیار کی گئی تھیں۔ یہاں کے لوگ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور ان کا خواب تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم فراہم کریں۔"
اسکول کو حکومت کی جانب سے کوئی فنڈنگ یا مدد حاصل نہیں ہوتی۔ اسکول کے تمام اخراجات خود خاندانوں اور ’حاجی فیملی‘ کی جانب سے پورے کیے جاتے ہیں۔ چونکہ مقامی رہائشی اتنی مستحکم مالی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بھاری تعلیمی فیس ادا کر سکیں، اس لیے حاجی فیملی ضروری فنڈز کا انتظام کرتی ہے، جس میں وہ اپنی جیب سے رقم بھی دیتی ہے اور خیر خواہوں سے بھی تعاون حاصل کرتی ہے۔
فنڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اسکول کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہم یعنی میرا خاندان، جس میں میرے چچا، بہنیں، بھائی اور تمام کزنز شامل ہیں، خود ہی فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ تاہم، گزشتہ چند سالوں میں ہمارے کچھ بہت اچھے دوست اسکول کے باقاعدہ معاون (ڈونرز) بن گئے ہیں۔ خاص طور پر ناصر حاجی، جو اپنے دوستوں کے نیٹ ورک کے ذریعے مدد فراہم کرتے ہیں۔ چونکہ ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملتی، اس لیے ضروری فنڈز اکٹھا کرنے کی مکمل ذمہ داری ہماری ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "میرے والد یہاں سب سے بزرگ ہیں اور مقامی خاندانوں کو بخوبی جانتے ہیں، وہی ہماری بنیادی تحریک تھے۔ میری والدہ، جو ایک استانی اور پرنسپل رہ چکی تھیں، انہوں نے اسکول کے انتظامی امور سنبھالے، دراصل انہوں نے ہی اسکول کا ڈھانچہ، اصول اور نظم و ضبط قائم کیا۔ وہ اپنی پوری زندگی تدریس سے وابستہ رہیں، اور انہوں نے اپنے وسیع تجربے سے ہمارے اسکول کو نوازا اور ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی۔"
صبا اس علاقے کے روایتی تعلیمی نظام سے ہٹ کر کچھ مختلف تخلیق کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے صرف مقامی تعلیم یافتہ آبادی پر انحصار کرنے کے بجائے باہر سے لوگوں کو لانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ مقامی لوگوں کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے کہ وسیع تر دنیا میں نظام کیسے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں سے رضاکاروں کو بھرتی کیا، اور کچھ تو بیرونِ ملک سے بھی آئے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ رضاکاروں کو اتنے دور دراز علاقے میں آنے کے لیے قائل کرنا کافی مشکل ثابت ہوا۔ اس وقت، انہوں نے ٹوئٹر (جو اب 'ایکس' ہے) جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا سہارا لیا تاکہ وہ اپنے دوستوں اور ایسے ممکنہ رضاکاروں سے رابطہ کر سکیں جو اسکول قائم کرنے کے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں مدد کر سکیں۔ آج، اس اسکول میں مختلف برادریوں، جن میں مسلمان، ہندو، گوجر اور پسماندہ طبقات کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بچے انتہائی خوش گفتار ہیں اور اسکول میں صرف انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس خطے میں انگریزی کو فروغ دینا آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ یہاں کی مقامی زبان نہیں ہے، نہ تو یہاں اور نہ ہی جموں و کشمیر کے باقی حصوں میں۔ آج بھی، مقامی لوگ اپنی مادری زبانوں جیسے کشمیری، سرازی، گوجری اور کچھ حد تک اردو میں بات چیت کرتے ہیں۔
رضاکاروں کو لانے کے لیے، صبا نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور اپنے اس ذاتی نیٹ ورک سے فائدہ اٹھایا جو انہوں نے بنگلورو میں اپنے قیام کے دوران بنایا تھا۔ وہ بتاتی ہیں، "بنگلورو میں اپنے نیٹ ورک اور بات چیت کے ذریعے، میرے دوستوں نے دوسروں کو اس اسکول کے بارے میں بتایا، انہیں یقین دلایا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور انہیں یہاں آنے کی ترغیب دی۔ شروع میں، یہ 'آزمائش اور غلطی' کا عمل تھا۔ اسی طرح 2011 میں رضاکارانہ پروگرام کا آغاز ہوا۔ لوگ کچھ عرصے کے لیے آتے اور سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کرتے، جس سے متاثر ہو کر دوسرے لوگ بھی درخواست دیتے۔ بالآخر میں نے اس پروگرام کو باقاعدہ شکل دی اور درخواست دینے کا ایک منظم طریقہ کار وضع کیا۔ میں انٹرویو لیتی تھی، اور آہستہ آہستہ ایک باقاعدہ نظام تشکیل پا گیا۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں، تو لوگوں کا آپ پر اعتماد بڑھتا ہے، اسی طرح ساکھ قائم ہوتی ہے۔"
گزشتہ 17 سالوں میں، یہ اسکول اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں آس پاس کے 25 سے 30 دیہات کے خاندان اپنے بچوں کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ دور دراز علاقوں، جیسے ڈوڈہ قصبے، بھلیسہ اور کشتواڑ کے بہت سے طلباء اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں میں ہی کرائے کے کمروں میں رہتے ہیں۔
اسکول کے پہلے بیچ کے کئی طلباء اب کالج سے گریجویشن کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک نے بنگلورو کے ممتاز 'ماؤنٹ کارمل کالج' سے انگریزی ادب (آنرز) میں ڈگری حاصل کی اور فی الحال 'سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر' سے ماسٹرز کی ڈگری کر رہے ہیں۔ ایک اور طالب علم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، جبکہ دیگر طلباء مسابقتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔
اسکول میں ایک لائبریری بھی قائم کی گئی ہے، جہاں طلباء انگریزی ادب، تاریخ، آئینِ ہند اور دیگر مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھتے ہیں۔ طلباء کے لیے روزانہ دو گھنٹے مطالعہ کرنا لازمی ہے، جس سے ان میں مطالعے کی عادت پروان چڑھتی ہے اور ان کی لسانی مہارتوں کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ طلباء کا تجربہ صرف کتابوں اور تعلیمی نصاب تک محدود نہیں ہے، بلکہ کھیلوں پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ یہاں باسکٹ بال، والی بال اور بیڈمنٹن کی سہولیات موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ اور ایتھلیٹکس کے لیے بھی مخصوص جگہیں ہیں۔ اسکول کی طالبات نے ضلعی سطح کے کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا ہے، اور کچھ کو جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں واقع 'اسپورٹس کونسل' کی باسکٹ بال اکیڈمی میں کوچنگ کے لیے بھی بھیجا گیا ہے۔ اسکول انتظامیہ طلباء کے لیے نمایاں کوششیں کر رہی ہے، جس میں پسماندہ پس منظر سے تعلق رکھنے والے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ تاہم، اسکول کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد، کچھ والدین اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے اخراجات اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ نتیجتاً، کچھ طلباء اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے خاندان کی کفالت میں مدد کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
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