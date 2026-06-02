ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ شروع، پہلا قافلہ سرینگر پہنچا
ستر خواتین اور 74مرد عازمین پر مشتمل حجاج کرام کا پہلا قافلہ منگل کو سرینگر ائرپورٹ پہنچا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 2, 2026 at 2:33 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ آج یعنی 2 جون سے شروع ہو گیا ہے ۔ 144 حجاج پر مشتمل پہلی پرواز دوپہر ایک بجکر 15 پر سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچی۔ پہلے قافلے میں 70 خواتین ور 74 مرد عازمین شامل تھے۔ اس موقع پر جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے حجاج کرام کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہیں ائرپورٹ پر حجاج کرام کے استقبال کی خاطر وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی، ڈپٹی کمشنر بڈگام ، جموں وکشمیر حج کمیٹی کے اعلی افسران اور ائرپورٹ اٹھاتی کے عہدیداران بھی موجود تھے ۔
جموں وکشمیر حج کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ "نوٹم پابندیوں اور بھاری بوجھ اٹھانے والے طیاروں سے متعلق آپریشننل ہدایات کی وجہ سے احمد آباد سے سامان بذریعہ سڑک سرینگر پہنچایا جائے گا جبکہ امیگریشن اور کسٹم کلیئرنس احمد آباد میں ہی مکمل کی جائے گی۔" نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر حاجی کو 7 کلو گرام تک کا ایک ہینڈ بیگ اٹھانے کی ہی اجازت ہوگی ۔سرینگر جانے والی پروازوں کے لیے چیک ان سامان فی حاجی 5 کلو گرام تک محدود کر دیا گیا ہے ۔
ادھر، جموں کشمیر حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ عازمین کی واپسی کا سلسلہ آج سے باظابطہ طور پر شروع ہوگیا ہے۔وہیں 2 سے 4 جون کے درمیان پروازیں سرینگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتریں گیں۔ انہوں نے کہا کہ حجاج کی آمد سے قبل ہی تمام تر انتظامات کو مکمل کر لیا گیا تھا۔ آب زم زم یہاں پہلے پہنچ چکا ہے جو کہ حجاج کرام کو ائرپورٹ پر دیا جارہا ہے۔
جموں وکشمیر کے حجاج کرام کی واپسی سے قبل ہی جموں کشمیر حج کمیٹی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔جس میں کہا گیا تھا کہ کہ نوٹام کے چلتے حجاج کرام کا سامان اور تبرکات وغیرہ احمد آباد سے سڑک کے راستے سرینگر بھیجا جائے گا۔ جس پر حجاج کرام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ کافی برہم نظر آرہے ہیں۔ سعودی عرب سے ہی انہوں نے اپنا سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ "جموں وکشمیر کے عازمین کے ساتھ یہ سراسر نا انصافی ہے۔ پہلے ہی دن سے یہاں کے عازمین کے ساتھ استحصال اور امتیازی سلوک روا رکھا گیا جوکہ ہم نے برداشت کیا۔
"اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 کلو گرام سامان کے بجائے اب 35کلو گرام کی ہی اجازت ہوگی۔ لیکن سامان کا کرایہ 40 کلو گرام کے حساب سے وصول کیا گیا۔اس پر ستم ظریفی یہ کہ اب سامان احمد آباد سے سڑک کے راستے سرینگر بھیجا جارہا ہے جو کہ ہماری لیے تکلیف دہ اور پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔" حجاج کرام نے کہا کہ "سامان کے ساتھ تبرکات کے طور کھجور وغیرہ بھی ہیں۔سرینگر سڑک کے راستے پہنچنے میں کافی دیر لگنے سے وہ خراب بھی ہوسکتے ہیں۔ جبکہ سامان حاصل کرنے کی پریشانی وہ تو علحیدہ ہے۔یہ معاملہ ہمارے لیے کاردارد بنایا گیا ہے۔ا"نہوں نے مزید کہا کہ "ہم نےجموں و کشمیر حج کمیٹی اور منتخب حکومت سے درخواست کی تھی وہ اس معاملے پر غور کریں اور ہمیں اس ذہنی کوفت اور پریشانی سے نجات دلائیں۔لیکن استدعا پر بھی معاملے کی نسبت کوئی نظر ثانی نہیں کی گئی۔"
بتادیں کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں حج 2026 کے لیے زیادہ درخواستوں موصول ہوئیں تھیں۔اس طرح جموں کشمیر سے عازمین کی مجموعی تعداد 4704 رہی جن میں 1000 دلی ایمبارکیشن اور 50 ایسے ممبی ائیرپورٹ سے سفر محمود پر گئے۔ باقی عازمین سرینگر ائیرپورٹ سے سفر محمود پر روانہ ہوئے۔ جن میں لداخ کے تقریباً 323 عازمین بھی شامل تھے۔
سعودی عرب کی جانب سے امسال حجاج کرام کے لیے کئی تبدیلیاں عمل میں لائی گئیں ہیں۔ متعارف کئے گئے ضوابط میں سخت صحت اسکریننگ بھی شامل تھی ۔ جس کے تحت سنگین طبی حالت کے حامل کچھ درخواست دہندگان کو نااہل بھی قرار دیا گیا جبکہ عزیزیہ جیسی جگہوں پر عازمین کے لیے خود کھانا پکانے کی سہولیت بھی بند کردی گئی تھی۔
سال 2023 حج کے لیے 14,500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں تھیں۔ ان میں سے 12,000 افراد کو قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب کیا گیا ۔ اُس وقت اگرچہ درخواستیں زیادہ موصول ہوئی تھیں تاہم کوٹا کم تھا۔ لیکن اس کے بعد سے جموں وکشمیر میں حج درخواستوں میں مسلسل کمی واقع ہوتی رہی ہے۔ سال2024 میں 11500 کے مختص کوٹے پر صرف 7,800 درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسی طرح حج 2025 کے لیے 8100 حج سیٹوں پر کُل 4300 حج درخواستیں جمع کی گئیں تھیں وہیں اب امسال یعنی حج 2026 میں 7900 کوٹے پر محض 4704 افراد جموں و کشمیر سے سفر محمود پر گئے۔
قابل ذکر ہے کہ جموں وکشمیر کے عازمین کی روانگی 18 اپریل سے شروع ہوکر 28 اپریل تک جاری رہا۔ ایسے میں اب منگل یعنی 2 جون سےحجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوچکا ہے جو کہ رواں ماہ یعنی جون کی 16 تاریخ تک جاری رہے گا۔
یہ بھی پڑھیں: