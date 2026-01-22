ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اونتی پورہ میں عازمین حج کے لیے تربیتی پروگرام کا اہتمام، مناسک حج اور روضہ رسول پر حاضری کے آداب سکھائے گئے
Published : January 22, 2026 at 10:27 PM IST
اونتی پورہ:(شبیر بھٹ) حج کمیٹی جموں کشمیر اور ضلع انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے آج اونتی پورہ میں ایک تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں ترال، اونتی پورہ، پامپور اور آری پل تحصیلوں کے عازمین نے شرکت کی۔ حج تربیتی پروگرام میں علاقہ ترال کے عازمین کو مناسک حج اور روضہ رسول پر حاضری کے آداب سکھائے گئے۔ معروف حج ٹرینر گل شکیل ترالی نے تر بیتی حج پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو تفصیل کے ساتھ ارکان حج سے آگاہ کیا۔
حج ٹریننگ کے دوران میقات سے احرام باندھنے، نیت، وقوف عرفہ کے دن غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنے، وقوف مزدلفہ، رمی جمرات، قربانی، بال منڈوانے یاکٹوانے، طواف، حجر اسود کا بوسہ، مقام ابراہیم پر نماز کی ادائیگی، صفا و مروا کی سعی، مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب سمیت دیگر مناسک حج اورعمرہ کی ادائیگی کا طریقہ بتایا گیا۔ پروگرام میں شریک عازمین نے تربیتی پروگرام کو ایک اچھی پہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے اور انھیں لگا کہ آن لائن تربیت کے مقابلے آف لائن تربیت بڑی معاون ثابت ہو رہی ہے۔
وادی کشمیر میں حج ہاؤس سمیت مختلف اوقاف کمیٹیز، مدارس اور مساجد انتظامیہ کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے بھی حج تربیتی پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ حج تربیتی پروگرامز میں ماہرین، علماء و مفتیان کرام کو مدعو کیا جاتا ہے جو عازمین کو تربیت فراہم کرتے ہیں۔