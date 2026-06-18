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کشمیر کے متعدد علاقوں میں ژالہ باری سے سیب کے باغات کو نقصان
کسانوں نے ایک بار پھر حکوم سے معاوضے اور سیب کی فصل کو کراپ انشورنس کے دائرے میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 18, 2026 at 3:47 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 3:58 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : وادی کشمیر کی معیشت کا بڑا دارومدار باغبانی شعبہ پر ہے اور ہزاروں خاندان بلواسطہ یا بالواسطہ اسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تاہم گزشتہ کئی برسوں سے موسمی تبدیلی، غیر متوقع بارشوں اور ژالہ باری جیسے قدرتی عوامل باغبانی شعبے کے لیے سنگین چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں ہوئی شدید ژالہ باری نے پلوامہ کے یاڈر، نِکاس، ازرام پتھری سمیت دیگر کئی دیہات میں سیب کے باغات، بالخصوص ہائی ڈینسٹی باغات کو نقصان پہنچایا ہے جس سے کسانوں، میوہ تاجرین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
متاثرہ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیب کی فصل کو فوری طور پر کراپ انشورنس اسکیم میں شامل کیا جائے، ژالہ باری سے ہونے والے نقصانات کا مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے اور اینٹی ہیل نیٹس سمیت دیگر حفاظتی آلات پر زیادہ سبسڈی دی جائے تاکہ مستقبل میں ژالہ باری سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کو کم کیا جا سکے۔
باغبانوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے کراپ انشورنس اسکیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم اب تک اس سلسلے میں کوئی مؤثر پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے ژالہ باری سے ہوئے نقصان کا فوطور پر تخمینہ لگانے اور پہلے سے پریشان کسانوں کو معاوضہ دیکر کچھ راحت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ادھر، ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر، راجپورہ، محمد منظور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور نقصان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باغبانوں کو فصل کے تحفظ اور مستقبل میں ایسے خطرات سے نمٹنے کے لیے مختلف حفاظتی اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔
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