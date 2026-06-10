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کشمیر میں ژالہ باری سے سیب کے باغات کو نقصان، 60 فیصد تک فصل متاثر ہونے کا تخمینہ
کسانوں نے حکومت سے فوری طور پر امداد فراہم کرنے اور جلد از جلد کراپ انشورنس متعارف کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : June 10, 2026 at 7:34 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں حالیہ دنوں ہوئی ژالہ باری نے باغبانی کے شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور درخوں پر میوہ پکنے کے درمیانی مرحلے میں ژالہ باری نے سیب کی فصل کو بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہے۔
ڈائریکٹر ہارٹیکلچر، کشمیر، وکاس آنند کا کہنا ہے کہ محکمہ کے افسران وادی کے دس اضلاع میں نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تاہم فیلڈ افسران کی ابتدائی رپورٹس کے مطابق سیب کی فصل کو 40 سے 60 فیصد تک نقصان پہنچا ہے۔
جنوبی کشمیر کے ایک ضلع کے چیف ہارٹیکلچر افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ابتدائی تخمینوں کے مطابق سیب کی فصل کو 40 سے 60 فیصد نقصان پہنچا ہے، جو وسیع پیمانے پر ہوئے نقصان کی نشاندہی کرتا ہے۔
افسر کے مطابق "پھل کے دوبارہ بہتر ہونے کا انحصار ژالہ باری سے اس پر لگنے والے زخموں کی شدت پر منحصر ہے۔" انہوں نے کہا کہ سیب ابھی نشوونما کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اگر کاشتکار ماہرین کے تجویز کردہ اسپرے اور فصل کی دیکھ بھال کے شیڈول پر عمل کریں گیں تو نقصان کی کسی حد تک تلافی ممکن ہے، البتہ اس سے کسانوں کے اخراجات میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) سرینگر کے مطابق 6 مئی سے 8 جون کے درمیان شمالی کشمیر کے کپوارہ سے جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع تک 12 سے زیادہ مرتبہ ژالہ باری ہوئی، جس سے وادی میں سیب کی فصل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔
فصل بیمہ
اس نقصان کے بعد عوامی نمائندوں اور باغبانوں کی جانب سے امداد کے مطالبات میں اضافہ ہوا ہے۔ سی پی آئی (ایم) کے رہنما اور کولگام کے رکن اسمبلی ایم وائی تاریگامی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ جن کسانوں کے باغات ژالہ باری سے متاثر ہوئے ہیں، انہیں فوری مالی امداد دی جانی چاہیے تاکہ وہ فصل کی بحالی اور دیکھ بھال کے لیے اس رقم کا استعمال کر سکیں۔ انہوں نے سیب کاشتکاروں کے دیرینہ مطالبے یعنی فصل بیمہ اسکیم کو جلد نافذ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
کشمیر ویلی فروٹ گروورز کم ڈیلرز یونین نے بھی باغ مالکان کے لیے جامع امدادی پیکیج، فصل بیمہ اسکیم کے فوری نفاذ اور مارکیٹ انٹروینشن اسکیم (MIS) کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ یونین نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے کے پروگراموں اور فصل بیمہ جیسے اقدامات نہ کیے تو کشمیر کی زرعی اور دیہی معیشت کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
جموں و کشمیر کے وزیر باغبانی و زراعت جاوید احمد ڈار نے کہا کہ انہوں نے افسران کو نقصان کا جائزہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ متاثرہ کسانوں کو اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ (SDRF) کے قواعد کے تحت امداد فراہم کی جا سکے۔
جاوید ڈار نے کہا کہ حکومت ری اسٹرکچرڈ ویدر بیسڈ کراپ انشورنس اسکیم (RWBCIS) کے نفاذ کے لیے بیمہ کمپنیوں سے نئی بولیاں طلب کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت کشمیر میں سیب اور زعفران جبکہ جموں ڈویژن میں آم، لیچی اور ضلع کشتواڑ میں زعفران کی فصل کو بیمہ تحفظ فراہم کیا جائے گا۔
حکومت کو نئی بولیاں اس لیے طلب کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ دو بیمہ کمپنیاں، ایگریکلچر انشورنس کمپنی آف انڈیا اور ٹاٹا اے آئی جی جنرل انشورنس، پریمیم ادائیگی سے متعلق مسائل کی وجہ سے اس منصوبے سے الگ ہو گئی ہیں۔
گزشتہ چند برسوں کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سیب کی صنعت کو مسلسل نقصان پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں کاشتکاروں کے درمیان فصل بیمہ کی مانگ مزید بڑھ گئی ہے۔
ہائی ڈینسٹی باغات
آئی ایم ڈی سرینگر کے افسران کی جانب سے 'موسم' نامی جریدہ میں شائع ایک تحقیق کے مطابق 2010 سے 31 دسمبر 2022 تک جہاں جموں و کشمیر میں 2,863 شدید موسمی واقعات پیش آئے۔ وہیں اس عرصہ کے دوران باغبانی کے شعبے میں زیرِ کاشت رقبہ 2021-22 کے 3.42 لاکھ ہیکٹر سے بڑھ کر 2024-25 میں 3.44 لاکھ ہیکٹر ہو گیا ہے۔ اس اضافے کی ایک بڑی وجہ ہائی ڈینسٹی سیب باغات کا فروغ ہے۔
ڈائریکٹر ہارٹیکلچر وکاس آنند کا کہنا ہے کہ باغبانی اور ریونیو محکموں کے افسران مشترکہ طور پر نقصان کا تفصیلی جائزہ لیں گے، جس کے بعد SDRF کے ضابطوں کے مطابق متاثرہ کسانوں کو امدادی رقم فراہم کی جائے گی۔
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