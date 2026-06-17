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'ایچ اے ڈی پی فشریز اسکیم روزگار کے لئے ایک مضبوط ذریعہ کے طور پر ابھر رہی ہے'
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں نوجوان ماہی پروری کے شعبے کو ایک پائیدار اور منافع بخش کاروبار کے طور پر اپنا رہے ہیں۔
Published : June 17, 2026 at 1:50 PM IST
پلوامہ ( سید عادل مشتاق): جموں وکشمیر ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام (ایچ اے ڈی پی) فشریز اسکیم جموں و کشمیر میں روزگار پیدا کرنے کے ایک اہم ذریعہ کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ یہ اسکیم یونین ٹیریٹری بھر میں نوجوانوں کو نئے معاشی مواقع فراہم کر رہی ہے اور خاص طور پر وادی کشمیر میں فشریز سیکٹر کو مضبوط بنانے کے ساتھ خود روزگار کو فروغ دے رہی ہے۔
ایچ اے ڈی پی کے تحت بڑھتی ہوئی معاونت کے باعث کئی نوجوان فشریز کے شعبے کو ایک پائیدار اور منافع بخش کاروبار کے طور پر اپنا رہے ہیں۔ یہ اقدام نوجوانوں کو نہ صرف اپنے لیے مستقل آمدنی کا ذریعہ فراہم کر رہا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر رہا ہے، جس سے مقامی معیشت کو بھی تقویت مل رہی ہے۔
اسی سلسلے میں ضلع پلوامہ کے کاکہ پورہ علاقے کے لرو گاؤں سے ایک متاثر کن کامیابی کی داستان سامنے آئی ہے، جہاں ایک نوجوان لڑکی نے ایچ اے ڈی پی فشریز اسکیم سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی ہے۔ اسکیم کے تحت مالی اور تکنیکی معاونت حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنا فشریز کاروبار قائم کیا اور مختصر مدت میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔
اس کا کاروبار نہ صرف اس کے اپنے لیے ذریعہ معاش بنا بلکہ اس سے جڑے کئی دیگر افراد کے لیے بھی روزگار کا سبب بن گیا۔ محنت لگن اور سرکاری معاونت کے مؤثر استعمال کے ذریعے اس نے ثابت کیا کہ فشریز کا شعبہ معاشی ترقی اور کاروباری مواقع کے لیے ایک قابلِ اعتماد ذریعہ بن سکتا ہے۔
حکام کے مطابق ایسی کامیاب مثالیں دیہی علاقوں میں ایچ اے ڈی پی کے مثبت اثرات کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ اسکیم نوجوانوں، خصوصاً خواتین، کو فشریز جیسے جدید اور آمدنی بخش شعبوں کی جانب راغب کر رہی ہے۔
اس نوجوان خاتون کی کامیابی سرکاری ترقیاتی پروگراموں کی تبدیلی لانے والی صلاحیت کا واضح ثبوت ہے۔ ایچ اے ڈی پی جموں و کشمیر میں افراد کو بااختیار بنانے، کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے اور معاشی استحکام کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ محکمہ فشریز پلوامہ جدید ریسرکولیٹنگ ایکوا کلچر سسٹم (آر اے ایس) کے ذریعے مچھلی پروری کو فروغ دے رہا ہے، جس سے اب کم پانی والے علاقوں میں بھی مچھلی پروری ممکن ہو گئی ہے۔
حکام کے مطابق آر اے ایسمیں پانی مسلسل ری سائیکل ہوتا ہے، تاہم اس نظام کے لیے 24 گھنٹے بجلی ضروری ہے۔ پلوامہ میں پہلی آر اے ایس یونٹ وزیر اعظم متسیا سمپدا یوجنا (پی ایم ایم ایس وائی) کے تحت قائم کی گئی، جبکہ ایچ اے ڈی پی کے تحت عام فارمرز کو 50 فیصد اور خواتین، ایس سی، ایس ٹی اور نوجوان فارمرز کو 60 فیصد سبسڈی دی جا رہی ہے۔
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اب تک ضلع میں 4 آر اے ایس یونٹس مکمل ہو چکی ہیں۔ محکمہ کے مطابق پلوامہ میں 130 ٹراؤٹ اور 30 کارپ فارمرز سرگرم ہیں، جبکہ 150 سے زائد افراد اس شعبے سے روزگار حاصل کر رہے ہیں۔