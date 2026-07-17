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اننت ناگ کی ہادیہ نثار نے نیٹ امتحان میں جموں و کشمیر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی
ہادیہ نثار کی یہ غیر معمولی کامیابی برسوں کی مسلسل محنت، نظم و ضبط، مستقل مزاجی اور اعلیٰ تعلیمی عزم کا نتیجہ ہے۔
Published : July 17, 2026 at 5:40 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): ہمت اور حوصلے بلند ہوں تو انسان کسی بھی مشکل ترین منزل کو عبور کرکے اپنی منزل پا لیتا ہے۔ ایسی ہی مثال ضلع اننت ناگ کے دیالگام علاقہ سے تعلق رکھنے والی ہادیہ نثار نے قائم کی، جنہوں نے نیشنل الجبلٹی انٹرنس ٹیسٹ، یُو جی ( این ای ای ٹی۔ یُو جی ) 2026 میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے پورے جموں وکشمیر کا نام روشن کیا۔
ہادیہ نے جموں و کشمیر میں پہلی پوزیشن اور آل انڈیا رینک (اے آئی آر) 99 حاصل کی ہے۔ انہوں نے 99.9931 درجہ بندی( پرسنٹائل ) کے ساتھ قومی سطح پر اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور رواں سال جموں و کشمیر سے سب سے زیادہ رینک حاصل کرنے والی امیدوار بن گئی ہیں۔
ہادیہ نثار کی یہ غیر معمولی کامیابی برسوں کی مسلسل محنت، نظم و ضبط، مستقل مزاجی اور اعلیٰ تعلیمی عزم کا نتیجہ ہے۔ ان کی کامیابی پر اہل خانہ، اساتذہ، دوستوں اور خیر خواہوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ تعلیمی حلقوں نے اسے پورے جموں و کشمیر کے لیے باعثِ فخر قرار دیا ہے۔
ہادیہ نثار نے اپنی شاندار کامیابی کا سہرا مسلسل محنت، ثابت قدمی اور والدین کی بھرپور حوصلہ افزائی کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی یہ عزم کر رکھا تھا کہ اگر زندگی میں کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پوری لگن، محنت اور یکسوئی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ہادیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ان کی محنت رنگ لائی اور انہیں یہ نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے والدین نے ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی، حوصلہ افزائی اور مکمل تعاون کیا، جس کی بدولت وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے میں کامیاب رہیں۔
ماہرین تعلیم کے مطابق ہادیہ نثار کی کامیابی ہزاروں طلبہ و طالبات کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واضح مقصد، مسلسل محنت، مناسب رہنمائی اور خود اعتمادی کے ذریعے قومی سطح کے مشکل ترین امتحانات میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہادیہ نے ثابت کر دیا ہے کہ عزم، لگن اور مستقل مزاجی ہر خواب کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔
ہادیہ نثار کی شاندار کارکردگی نے نہ صرف ان کی ذاتی صلاحیتوں اور انتھک محنت کو اجاگر کیا ہے بلکہ جموں و کشمیر کے تعلیمی معیار اور نوجوانوں کی قابلیت کو بھی قومی سطح پر نمایاں کیا ہے۔ ان کی یہ کامیابی ریاست کے تعلیمی سفر میں ایک اہم سنگِ میل سمجھی جا رہی ہے اور اس سے نوجوان نسل کو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے نئی تحریک اور حوصلہ ملے گا۔
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تعلیمی ماہرین سماجی شخصیات اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہادیہ نثار کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ مستقبل میں ایک کامیاب ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کریں گی اور اپنی صلاحیتوں سے جموں و کشمیر اور ملک کا نام مزید روشن کریں گی۔ ہادیہ نثار کی یہ کامیابی اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ محنت، عزم اور مستقل مزاجی کے ذریعے قومی سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔