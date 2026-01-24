ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تیز ہواؤں نے ضلع پلوامہ میں تقریباً دس ہزار ہائی ڈینسٹی سیب کے درختوں کو نقصان پہنچایا
وادی میں بارشوں نے عوام میں خوشی کی نئی لہر پیدا کی تھی، تاہم شدید آندھی نے اسے غم میں بدل دیا۔
Published : January 24, 2026 at 5:13 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ سمیت وادی کشمیر میں چند روز قبل آنے والی شدید آندھی اور تیز ہواؤں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچادی۔ تیز ہواؤں کے باعث جہاں متعدد عمارتوں کی چھتوں کو نقصان پہنچا اور بجلی کا بنیادی ڈھانچہ متاثر ہوا، وہیں سینکڑوں کسانوں کا واحد ذریعۂ معاش بھی تباہ ہو کر رہ گیا۔
وادی میں طویل عرصے کے بعد ہونے والی بارشوں اور برفباری نے عوام میں خوشی اور امید کی نئی لہر پیدا کی تھی، تاہم ایک دن قبل آنے والی شدید آندھی نے اس خوشی کو غم میں بدل دیا۔ تیز ہواؤں کے نتیجے میں متعدد خاندان بے بسی کا شکار ہو گئے کیونکہ ان کا واحد ذریعۂ آمدن، یعنی باغبانی، بری طرح متاثر ہوٸی ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آبادی کی ایک بڑی تعداد براہِ راست یا بالواسطہ طور پر باغبانی کے شعبے سے وابستہ ہے، جو خطے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے۔ ضلع پلوامہ کو خاص طور پر ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں باغبان جدید ٹیکنالوجی اور نئے طریقۂ کار اپنا کر پیداوار بڑھانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حال ہی میں آنے والی شدید آندھی کے باعث ضلع بھر میں ہائی ڈینسٹی سیب کے متعدد باغات کو شدید نقصان پہنچا، جس سے کئی خاندانوں کی امیدیں چکناچور ہو گئیں۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق تقریباً 33 کنال اراضی پر قائم ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ ضلع بھر میں تقریباً 10 ہزار ہائی ڈینسٹی سیب کے درختوں کو نقصان پہنچا ہے۔
محکمہ باغبانی کی ٹیموں نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے نقصانات کا جائزہ لیا ہے اور تفصیلی رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کی جائے گی تاکہ آئندہ لائحۂ عمل طے کیا جا سکے۔ متاثرہ خاندانوں نے حکومت اور محکمہ باغبانی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سنگین مسئلے پر فوری توجہ دیں اور متاثرہ کسانوں کو مناسب مالی امداد فراہم کریں تاکہ وہ اپنے روزگار کو دوبارہ بحال کر سکیں۔
یہ بھی پڑھیں: پولیس چوکی سنگروانی پلوامہ کا افتتاح
اس موقع پر سائٹ وزٹ کے دوران اسسٹنٹ ڈائریکٹر باغبانی غوثیہ حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں نقصانات کا مکمل جائزہ لینے کے لیے ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں، اور حتمی رپورٹ تیار کر کے اعلیٰ حکام کو ارسال کی جائے گی تاکہ متاثرہ باغبانوں کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔