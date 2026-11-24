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ترال میں روایتی جوش وخروش سے منایا گیا گورپورب کا تہوار
مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی اس مبارک موقع پر سکھ برادری کو دلی مبارکباد پیش کی۔
Published : November 24, 2026 at 7:54 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) وادی کے دیگر علاقوں کی طرح سب ضلع تر ال میں بھی گرو نانک جینتی (پرکاش پُورب ) مذہبی جوش و خروش، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس مبارک موقع پر سکھ برادری سے وابستہ لوگوں نے خصوصی مذہبی تقریبات کا اہتمام کیا، جبکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی سکھ برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپسی بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا پیغام دیا۔
گرو نانک دیو جی کے یومِ پیدائش کے سلسلے میں مختلف گردواروں جن میں سیموہ،نانر ،چندریگام ،دیور ،ہفو نگین پورہ میں خصوصی دعائیہ مجالس منعقد ہوئیں، جہاں سکھ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کرکے مذہبی رسومات ادا کیں اور امن، خوشحالی، بھائی چارے اور انسانیت کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس دوران گردواروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جبکہ شبد کیرتن، مذہبی بھجنوں اور دعاؤں سے فضا روحانیت اور عقیدت سے معمور ہوگئی۔
اس موقع پر سکھ برادری کے افراد نے گرو نانک دیو جی کی زندگی، ان کی تعلیمات اور انسانیت کے لیے دی گئی خدمات پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ گرو نانک دیو جی نے اپنی پوری زندگی انسانیت، مساوات، محبت، رواداری، سچائی اور بے لوث خدمت کا درس دیا اور لوگوں کو ذات پات، مذہب اور رنگ و نسل سے بالاتر ہوکر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنے کی تلقین کی۔ کئ مقامات پر مسلم برادری نے بھی سکھ برادری کو مبارکباد پیش کی
مقررین نے کہا کہ گرو نانک دیو جی کی تعلیمات آج کے دور میں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ان کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ان کی تعلیمات میں نام جپنا، کرت کرنا اور ونڈ چھکنا یعنی خدا کو یاد کرنا، ایمانداری سے روزی کمانا اور اپنی کمائی میں سے ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹ کر کھانا بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔
مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھی اس مبارک موقع پر سکھ برادری کو دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ کشمیر کی صدیوں پرانی مشترکہ تہذیب، مذہبی رواداری اور باہمی بھائی چارہ اس طرح کے مذہبی تہواروں کے ذریعے مزید مضبوط ہوتا ہے۔
مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ گرو نانک دیو جی کا پیغام صرف کسی ایک مذہب یا برادری تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ ان کی تعلیمات ہمیں محبت، امن، مساوات، خدمتِ خلق اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے کا درس دیتی ہیں۔