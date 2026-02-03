ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں انکاؤنٹر شروع

جموں کشمیر کے ادھم پور ضلع میں پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی جانب سے مشترکہ آپریشن جاری ہے۔

فائل فوٹو: اے این آئی
ادھم پور ضلع میں نیشنل ہائی وے پر سیکورٹی اہلکار مستعد (فائل فوٹو: اے این آئی)
Published : February 3, 2026 at 5:15 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 5:29 PM IST

ادھمپور (آشیش دت) : صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع منگل کی سہ پہر سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے مابین گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ فوج کی وہائٹ نائٹ کور نے سماجی رابطہ گاہ ’ایکس‘ پر تصدیق کرتے ہوئے کہا: ادھم پور ضلع کے رام نگر تحصیل کے جوفر مرٹا گاؤں کے جنگلاتی علاقے میں منگل کو تلاشی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔‘‘

فوج نے کہا کہ علاقے میں جموں کشمیر پولیس، سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اور فوج کی مشترکہ ٹیم معمول کی تلاشی کارروائی کے لیے جنگلاتی علاقے میں موجود تھی کہ اسی دوران فائرنگ ہوئی جس پر سیکورٹی ٹیم بھی مورچہ زن ہوئی۔ تاہم، فوری طور پر کسی جانی نقصان یا اسلحہ کی برآمدگی کی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔

فوج کا کہنا ہے کہ ’آپریشن جاری ہے‘۔ وہیں اس ضمن میں علاقے میں ملی ٹنٹس کی موجودگی کی تعداد سے متعلق بھی کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم احتیاط کے طور پر سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور آپریشن کو مضبوط بنانے کے لیے سیکورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔

اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

