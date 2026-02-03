جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں انکاؤنٹر شروع

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع میں انکاؤنٹر شروع
جموں کشمیر کے ادھم پور ضلع میں پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی جانب سے مشترکہ آپریشن جاری ہے۔
Published : February 3, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : February 3, 2026 at 5:29 PM IST
ادھمپور (آشیش دت) : صوبہ جموں کے ادھم پور ضلع منگل کی سہ پہر سیکورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے مابین گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ فوج کی وہائٹ نائٹ کور نے سماجی رابطہ گاہ ’ایکس‘ پر تصدیق کرتے ہوئے کہا: ادھم پور ضلع کے رام نگر تحصیل کے جوفر مرٹا گاؤں کے جنگلاتی علاقے میں منگل کو تلاشی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔‘‘
فوج نے کہا کہ علاقے میں جموں کشمیر پولیس، سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اور فوج کی مشترکہ ٹیم معمول کی تلاشی کارروائی کے لیے جنگلاتی علاقے میں موجود تھی کہ اسی دوران فائرنگ ہوئی جس پر سیکورٹی ٹیم بھی مورچہ زن ہوئی۔ تاہم، فوری طور پر کسی جانی نقصان یا اسلحہ کی برآمدگی کی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔
فوج کا کہنا ہے کہ ’آپریشن جاری ہے‘۔ وہیں اس ضمن میں علاقے میں ملی ٹنٹس کی موجودگی کی تعداد سے متعلق بھی کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم احتیاط کے طور پر سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور آپریشن کو مضبوط بنانے کے لیے سیکورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔
اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔