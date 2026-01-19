ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گنڈنل دردناک کشتی سانحہ: دو برس بعد شوکت کی لاش بازیاب
ابتدائی طور پر کئی لوگوں کو بچایا گیا تاہم جہلم کی لہروں نے 8 افراد کو موت کی آغوش میں گہری نیند سلا دیا۔
Published : January 19, 2026 at 10:48 PM IST
سرینگر:(پرویز الدین) سری نگر کے گنڈبل بٹوارہ کے المناک کشتی سانحے کی یاد اس وقت دوبارہ تازہ ہوئی جب شوکت احمد شیخ نامی نوجوان کی لاش تقریبا ًدو برس بعد دریائے جہلم سے بازیاب کی گئی۔یوں طویل عرصے کا یہ آپریشن ختم ہوا۔
گذشتہ ہفتے اسی جگہ سے دریا سے ریت نکالنے والے افراد نے جوتے میں پیر کے ایک حصے کو برآمد کیا گیا۔ اس کے بعد مارکوس کے غوطہ خوروں نے ایس ڈی آر ایف کی کوئیک ریسپانس ٹیم کے تعاون سے دوبارہ آپریشن کا آغاکیا اور پانی کے اندر وسیع پیمانے پر تلاش شروع کی لیکن اس دوران لاش بازیاب نہیں ہو پائی۔ بالآخر پیر کو جائے حادثہ کے قریب دریا کے کنارے سے مکینوں کو لاش برآمدہوئی-
واضح رہے گنڈبل کشتی سانحہ درد ناک واقعات میں ایک واقعہ ہے جو کہ 16 اپریل 2024 میں پیش آیا۔ اس دردناک حادثے میں گنڈبل کے کئی گھرانوں کے چراغ بجھ گئے اور اپنے والدین کو عمر بھر کے لیے داغ مفارقت دے گئے۔ حادثے کے رونما ہونے کے بعد کئی ہفتوں تک لاپتہ افراد کی بازیابی کا سلسلہ جاری رہا اور اپریل کے آخر میں حاذق شوکت کی لاش بازیاب کی گئی۔ تاہم والد شوکت احمد شیخ کی لاش بسیار تلاش کے بعد آج تک بازیاب نہیں ہوپائی تھی۔
غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا شوکت احمد شیخ اپنے کنبے کا واحد کفیل تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق جب کشتی کو حادثہ پیش آیا تو شوکت نے ٹوٹی ہوئی رسی کو تھام لیا۔ تاہم جب اپنے ڈوبتے ہوئے اکلوتے معصوم بیٹے حاذق شوکت پر اس کی نظر پڑی تو وہ اس کو بچانے میں مصروف ہو گیا اور رسی چھوڑ دی۔ لیکن پانی کی لہروں نے اس کو بھی اپنی آغوش میں لے لیا۔
25 سالہ شوکت احمد شیخ کی والدہ برسوں دریائے جہلم کے کنارے بیٹھ کر پانی کی لہروں کو تکتی رہی اور جہلم سے مخاطب ہوکر پوچھتی تھی کہ اس کا شوکت کہاں گیا ۔ شوکت کی والدہ کو آج تک اپنے بیٹے کا انتظار رہا اور وہ اپنے لخت جگر کی جدائی اور دریا سے لاش نہ ملنے کی وجہ سے زار و قطار آنسو بہاتی رہیں۔ ایسے میں آج جب شوکت کی لاش برآمد ہوئی نہ صرف متاثرہ کے گھر والے بلکہ دیگر متوفین کے لواحقین اس درد ناک سانحہ کو یاد کرتے ہوئے زار وقطار روئے۔
16 اپریل 2024 کو گنڈبل اور بٹہ وارہ سے گزرنے والے دریائے جہلم میں صبح ساڑھے 8 بجے اس وقت یہ دلخراش واقعہ پیش آیا جب گنڈبل میں لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ جن میں سے اسکول جانے والے کئی کم عمر بچے بھی شامل تھے۔ بارشوں کی وجہ سے ان دنوں جہلم میں پانی کا غیر معمولی بہاؤ تھا۔ ایسے میں جب کشتی زیر تعمیر پل کے ستون تک پہنچ گئی تو پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کشتی پل کے ستون سے ٹکرا کر دو حصوں میں تقسیم ہوگئی۔ جس کے نتیجے میں مسافر پانی میں ڈوب گئے اور یہ منظر دیکھ کر دریائے جہلم کے کناروں پر موجود لوگوں نے شور مچایا اور غرقآب ہورہے افراد کو بچانے کی کارروائی شروع کی۔
ابتدائی طور پر اگرچہ کئی لوگوں کو بچایا گیا تاہم جہلم کی لہروں نے 8 افراد کو اپنے گود میں سماتے ہوئے موت کی آغوش میں گہری نیند سلادیا۔ ایسے میں ہر سو قیامت جیسا سما برپا ہوگیا۔ نہ صرف گنڈبل اور بٹہ وارہ بلکہ ملحقہ علاقوں کے لوگ دونوں کناروں پر آہ و پکار کرنے لگے اور گنڈبل کے لوگ اپنے اپنوں کے بارے میں تفصیلات جمع کرنے لگے۔ ہر طرف ماتم کا ماحول تھا اور طلبہ کے بستے اور کتابیں دریائے جہلم کی لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھیں۔