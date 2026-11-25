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گلمرگ میں پہلی بار ’فورٹین کے رن‘‘ کا ہوگا انعقاد، 160 سے زائد ایتھلیٹس شرکت کریں گے
ایونٹ کا مقصد فٹنس کو فروغ دینا، کھیلوں کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری پیدا کرنا ہے۔ 1
Published : November 25, 2026 at 8:37 PM IST
سرینگر: اس اتوار کو گلمرگ میں ’گلمرگ فورٹین کے رن‘ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں پورے کشمیر سے 160 سے زائد ایتھلیٹس حصہ لیں گے۔ یہ ایونٹ افروٹ پہاڑوں کی آغوش میں واقع ’گلمرگ باؤل‘ کے دلکش مقام پر پیشہ ور رنرز کو یکجا کرے گا۔
’فوکن اسپورٹس‘ اور کے ایس ڈبلیو کی جانب سے، گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جی ڈی اے) کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے اس ایونٹ کا مقصد فٹنس کو فروغ دینا، کھیلوں کی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور منشیات کے استعمال کے خلاف بیداری پیدا کرنا ہے۔ 14 کلومیٹر طویل یہ دوڑ ’پائن پیلس ریزورٹ‘ سے شروع ہو کر وہیں اختتام پذیر ہوگی، اور شرکاء کو ’گلمرگ باؤل روڈ‘ پر دو چکر مکمل کرنے ہوں گے۔ تمام شرکاء کو خصوصی طور پر تیار کردہ تمغے اور اسناد دی جائیں گی، جبکہ پہلی تین پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔
منتظمین نے بتایا کہ رننگ کمیونٹی کی جانب سے اس ایونٹ کو زبردست پذیرائی ملی ہے اور رجسٹریشن شروع ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی تمام نشستیں پُر ہو گئیں۔ یہ ’گلمرگ باؤل‘ میں منصوبہ بند کئی بڑے پیشہ ورانہ رننگ ایونٹس میں سے پہلا ایونٹ ہے۔
ایونٹ سے قبل، بدھ کے روز گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر الیاس احمد نسرو نے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں محکمہ سیاحت، پولیس، ایونٹ کے منتظمین اور مقامی کاروباری نمائندوں نے شرکت کی۔ نسرو نے متعلقہ محکموں اور اسٹیک ہولڈرز کو ہدایت کی کہ وہ باہمی ہم آہنگی کو مضبوط بنائیں اور ایونٹ کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کریں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حصہ لینے والے ایتھلیٹس اور آنے والے مہمانوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
انہوں نے کہا کہ ’گلمرگ فورٹین کے رن‘ جیسے کھیلوں کے اقدامات نوجوانوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دے سکتے ہیں اور منشیات کے استعمال کے خلاف شعور بیدار کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایونٹ گلمرگ کے قدرتی حسن اور کھیلوں کی منزل کے طور پر اس کی صلاحیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں سیاحت کو فروغ دینے اور اس پہاڑی مقام کو ایک ایسے مرکز کے طور پر قائم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں جہاں سال بھر کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا سکے۔
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