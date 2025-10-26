ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گلمرگ رائلز نے IHPL 2025 کے افتتاحی میچ میں اوڑی پینتھرس کو شکست دی
گلمرگ کے ندیم ڈار نے صرف سات رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں اور پلیئر آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔
Published : October 26, 2025 at 10:10 AM IST
سری نگر: انڈین ہیون پریمیئر لیگ (IHPL 2025) کا ہفتہ کو سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں بڑے دھوم دھام سے آغاز ہوا۔ دو ہفتے تک جاری رہنے والی یہ لیگ بین الاقوامی کرکٹرز اور کشمیری ٹیلنٹ کی تلاش کرے گی۔
اگرچہ افتتاحی میچ کے لیے ہجوم کم تھا، لیکن جوش و خروش قابل دید تھا جب دنیا بھر سے کھلاڑی کشمیر اسٹیڈیم کے اندر میدان میں اترے۔ جموں و کشمیر کے وزیر کھیل ستیش شرما نے لیگ کا افتتاح کیا اور اسے جموں و کشمیر کی کھیل برادری کے لیے ایک قابل فخر دن قرار دیا۔
شرما نے کہا، "میں آپ سب کو مبارکباد اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ انڈین ہیون پریمیئر لیگ کے کھلاڑی اور منتظمین محبت اور دوستی کا پیغام لے کر جموں و کشمیر آئے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں کھیلوں کی بے پناہ صلاحیت ہے جسے قومی اور عالمی پلیٹ فارمز پر دکھانے کا انتظار ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں کرکٹ کا بہت شوق ہے۔ آئی ایچ پی ایل جیسے ایونٹ انہیں بڑے خواب دیکھنے اور لیجنڈز کے ساتھ کھیلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے قائد، عمر عبداللہ صاحب کی طرف سے، میں یہاں سب کو نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ اس گرمجوشی اور مہمان نواز سرزمین میں اپنے وقت کا لطف اٹھائیں۔
IHPL 2025 کا پہلا میچ کیسا رہا؟
پہلے میچ میں گلمرگ رائلز نے اوڑی پینتھرس کے خلاف 37 رنز کی شاندار فتح درج کی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے رائلز نے سارول کے 44 گیندوں پر ناقابل شکست 55، تھیسارا پریرا کے 33 گیندوں پر 39 اور افنان کے 20 گیندوں پر 26 رنز کی بدولت 4 وکٹوں پر 142 رنز بنائے۔
جواب میں اوڑی پینتھرس کی ٹیم 16.4 اوورز میں 105 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ پینتھرز کے کھلاڑی ساحل کے 37 گیندوں پر 45 رنز رائیگاں گئے، جبکہ ندیم ڈار رائلز کی جانب سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑی تھے، انہوں نے صرف سات رنز کے عوض پانچ وکٹیں حاصل کیں اور پلیئر آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔
IHPL 2025 میں دنیا کے چند بڑے کرکٹرز شامل ہوں گے۔ ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ کرس گیل پلوامہ ٹائٹنز کے لیے کھیل رہے ہیں، آسٹریلیا کے بلے باز شان مارش جموں لائنز کے ساتھ ہیں، اور نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹل اور بنگلہ دیش کے شکیب الحسن یوری پینتھرز کے لیے کھیلیں گے۔ سابق کیوی آل راؤنڈر جیسی رائڈر کشتواڑ جائنٹس کے لیے کھیلیں گے، جب کہ جموں و کشمیر کے پرویز رسول اور ڈیون اسمتھ لداخ ہیروز کو تقویت دیں گے۔
پٹنی ٹاپ واریئرز کے لیے اسٹار اسٹڈیڈ لائن اپ میں جنوبی افریقہ کے عمران طاہر اور انگلینڈ کے پیٹر ٹریگو شامل ہیں۔ سری لنکا کے وکٹ کیپر نروشن ڈکویلا بھی سری نگر سلطانز کے لیے کھیل رہے ہیں اور آل راؤنڈر تھیسارا پریرا اور زمبابوے کے کرسٹوفر مپوفو گلمرگ رائلز کے لیے کھیل رہے ہیں۔
IHPL 2025 کب چلے گا؟
لیگ 25 اکتوبر سے 8 نومبر تک چلے گی جس میں پورے خطے سے آٹھ فرنچائزز حصہ لیں گی۔ اتوار 26 اکتوبر کو دو میچ کھیلے جائیں گے۔ صبح کے میچ میں جموں لائنز کا مقابلہ گلمرگ رائلز سے ہوگا اور شام کو لداخ ہیروز کا مقابلہ کشتواڑ جائنٹس سے ہوگا۔
