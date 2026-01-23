ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گلمرگ سمیت وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں تازہ برف باری، بارش اور تیز ہواؤں نے قہر برپا کر دیا
محکمہ موسمیات کے سرینگر آفس نے جمعرات رات سے جموں و کشمیر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 23, 2026 at 7:17 AM IST
سرینگر: حکام نے جانکاری دی کہ گلمرگ کے مشہور سکی ریزورٹ اور وادی کشمیر کے چند دیگر علاقوں میں جمعرات کو تازہ برف باری ہوئی۔ تیز رفتار ہواؤں نے سرینگر اور دیگر میدانی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے گلمرگ میں جمعرات کی شام دیر گئے تازہ برفباری شروع ہوئی۔ حکام کے مطابق ایک مضبوط مغربی ڈسٹربنس جموں و کشمیر اثر انداز ہوا ہے۔
گلمرگ میں ایک دو انچ تازہ برف ہوئی ہے، آخری اطلاعات آنے تک درمیانی برف باری جاری تھی۔
VIDEO | Jammu & Kashmir: Snowfall begins in Heerpora, Shopian and Sangerwani areas of Pulwama.— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2026
حکام نے مزید کہا کہ دیگر علاقوں، خاص طور پر بالائی علاقوں جیسے کپواڑہ، بارہمولہ اور شوپیاں میں بھی تازہ برف باری ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ سرینگر سمیت وادی کے میدانی علاقوں میں کئی علاقوں میں بارش ہوئی، جو آخری اطلاعات تک جاری تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ تیز رفتار ہواؤں نے سرینگر سمیت کشمیر کے کئی مقامات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حکام نے بتایا کہ کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے ہیں، جبکہ ایسے علاقوں میں احتیاطی تدابیر کے طور پر بجلی منقطع کر دی گئی ہے۔
پلوامہ میں تیز ہواؤں نے قہر برپا کر دیا۔ چھت گرنے کی وجہ سے پلوامہ کے علاقے کے کچھ حصوں میں عارضی طور پر سڑک بلاک ہوگئی۔ جموں و کشمیر پولیس نے تیزی سے کام کرتے ہوئے سڑک سے ملبہ ہٹایا اور ٹریفک کی نقل و حرکت بحال کی۔ پولیس کی بروقت مداخلت نے مسافروں کے لیے محفوظ راستہ یقینی بنایا اور عوام کو راحت فراہم کی۔ حکام نے موسم کی خراب صورتحال کے درمیان لوگوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے مغربی ہواؤں (ویسٹرن ڈسٹربنس) کے دو طاقتور سلسلے کشمیر کی طرف بڑھنے کی جانکاری دی تھی، جس کے باعث وادی میں ایک بار پھر برفباری اور بارش کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔
محکمہ موسمیات کے سرینگر آفس نے جمعرات رات سے جموں و کشمیر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا تھا، جس کے جمعہ سے منگل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ نے بعض علاقوں میں شدید بارشوں اور برفباری کی بھی پیش گوئی کی تھی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق موسمی نظام کی اہم سرگرمی جمعہ کو ہوگی کیونکہ 26 جنوری کو ایک اور مغربی ڈسٹربنس خطے کو متاثر کرنے کی توقع ہے۔
( پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
