گلمرگ گنڈولا سروس تکنیکی خرابی کے باعث عارضی طور پر معطل ، سیاح درماندہ
عمر عبداللہ، ایل جی منوج سنہا نے کہا ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور سبھی سیاح محفوظ ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 25, 2026 at 4:35 PM IST
بارہمولہ(کوثر عرفات): گلمرگ ونڈولا سروس تکنیکی خرابی کے باعث عارضی طور پر روک دی گئی، جس کے بعد ریسکیو ٹیمیں درماندہ افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔
کیبل کار کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر سید قمر سجاد نے میڈیا کو بتایا کہ "کیبنز میں پھنسے سبھی مسافر محفوظ ہیں اور امید ہے کہ اگلے تین سے چار گھنٹوں میں صورتحال مکمل طور پر معمول پر آ جائے گی۔"
انہوں نے کہا کہ "کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ایک تکنیکی خرابی ہے۔ ان کے مطابق چار خصوصی کیبل کار ریسکیو ٹیمیں کارروائی میں مصروف ہیں جبکہ پولیس اور ایس ڈی آر ایف اہلکار بھی موقع پر امدادی کاموں میں تعاون کر رہے ہیں۔" انہوں نے بتایا کہ پھنسے ہوئے 52 کیبنز میں سے اب تک 6 کو خالی کرا لیا گیا ہے۔
ادھر، جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ حکومت گلمرگ گنڈولا کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور سیاحوں کو محفوظ نکالنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ "تمام کیبنز محفوظ حالت میں ہیں اور تربیت یافتہ ریسکیو ٹیمیں زمین پر موجود رہ کر انخلا کارروائی انجام دے رہی ہیں۔" انہوں نے کہا کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ادھر، جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی ایکس پر کہا کہ تکنیکی خرابی کے باعث کیبل کار سروس عارضی طور پر بند کی گئی ہے۔ تمام کیبنز محفوظ ہیں جبکہ پھنسے ہوئے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے تربیت یافتہ ٹیمیں مسلسل کارروائی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور فکر کی کوئی بات نہیں۔
