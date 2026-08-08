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خلیجی کشیدگی کے بعد اب جموں کے باسمتی چاول ایکسپورٹ پر امریکی ممکنہ ٹیرف کی لٹکتی تلوار
کسانوں کا کہنا ہے کہ خلیجی کشیدگی سے پہلے ہی باسمتی برآمدات متاثر ہیں،اورممکنہ امریکی ٹیرف نے کسانوں اور ایکسپورٹرزکی تشویش مزید بڑھا دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 8, 2026 at 8:29 PM IST
جموں (عامر تانترے) : امریکہ کی جانب سے بھارت پر 100 فیصد تک ٹیرف بڑھائے جانے کے ممکنہ فیصلے سے جموں و کشمیر کے معروف اور خوشبودار باسمتی چاول کو نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم خطے سے چاول برآمد کرنے والے کسانوں اور تاجرین کا کہنا ہے کہ ان کی اصل تشویش امریکی منڈی کے بجائے خلیجی ممالک ہیں، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی نے برآمدات کو پہلے ہی متاثر کیا ہے۔
امریکی سینیٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھارت سمیت بعض ممالک پر 100 فیصد تک ٹیرف عائد کرنے کا اختیار دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ امریکی سینیٹ میں لنڈسے او. گراہم کے پیش کردہ ’Sanctioning Russia and Iran Act of 2026‘ کے حق میں 86 ووٹوں اور مخالفت میں 11 ووٹوں سے منظور ہونے کے بعد سامنے آیا۔
اگر امریکی ایوان کے نمائندے بھی اس قانون کی منظوری دے دیتے ہے تو امریکی صدر کو روسی تیل اور گیس کے پانچ بڑے خریدار ممالک پر 100 فیصد تک ٹیرف لگانے کا اختیار حاصل ہو جائے گا، جن میں بھارت بھی شامل ہے۔
جموں کے چاول برآمد کرنے والے تاجریں اور کسانوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم امریکی ٹیرف کو لے کر وہ زیادہ فکرمند نہیں ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جموں خطے سے باسمتی چاول کی زیادہ تر برآمدات امریکہ کے بجائے خلیجی ممالک کو ہوتی ہیں۔
ان کی اصل تشویش خلیجی خطے کی صورتحال ہے، جہاں ایران اور امریکا کے درمیان جاری تنازع نے پہلے ہی برآمدی سرگرمیوں کو سست کر دیا ہے۔ جموں و کشمیر سے جغرافیائی شناخت (GI) ٹیگ یافتہ باسمتی چاول خاص کر مشہور خوشبودار باسمتی 370 کی مانگ کئی ممالک میں ہے۔ تاہم مجموعی طور پر باسمتی برآمدات کا تقریباً 50 فیصد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران اور عراق جیسے خلیجی ممالک کو جاتا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے مانگ تقریباً 5 فیصد ہے۔
جموں کے رنبیر سنگھ پورہ علاقے میں قائم شیر کشمیر رائس مل کے مالک بلوندر سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ "مل مالکان نے پہلے ہی امریکی منڈی پر انحصار کم کرنے کے لیے اپنی برآمدات کو مختلف ممالک تک پھیلایا ہے، لیکن اگر 100 فیصد ٹیرف عائد کیا گیا تو امریکہ کے ساتھ تجارت تقریباً مکمل طور پر بند ہونے کے برابر ہوگی۔
انہوں نے کہا: "ہماری زیادہ تر برآمدات خلیجی خطے کو جاتی ہیں، لیکن ایران اور امریکہ کی جنگ نے پورے مغربی ایشیا کو متاثر کیا ہے اور اس کا اثر ہماری برآمدات پر بھی پڑا ہے۔ امریکہ ہماری برآمدات کا تقریباً پانچ فیصد جاتا ہے، لیکن اگر بھارت پر 100 فیصد ٹیرف عائد کیا جاتا ہے تو شاید ہم اتنی مقدار بھی امریکا نہیں بھیج سکیں گے۔"
بلوندر سنگھ نے مزید بتایا کہ مل مالکان کو کچھ عرصے سے امریکا کے ممکنہ اقدامات کا اندازہ تھا، اسی لیے وہ اپنی برآمدات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے یورپ اور آسٹریلیا سمیت نئی منڈیوں کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔
جموں ڈویژن میں ہر سال تقریباً 1.35 لاکھ میٹرک ٹن طویل دانے والا باسمتی چاول کی پیدوار ہوتی ہے۔ میدانی علاقوں میں 63 ہزار ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر دھان کی کاشت کی جاتی ہے۔ جبکہ جموں ضلع کے آر ایس پورہ، سچیت گڑھ، بشناہ، مڑھ اور گجن سو جیسے علاقے برآمدی معیار کے خوشبودار باسمتی چاول کے لیے مشہور ہیں۔
مقامی سطح پر چاول کی کھپت کم ہونے کی وجہ سے مجموعی پیداوار کا تقریباً 75 سے 85 فیصد حصہ ملک کے مختلف علاقوں اور بیرونِ ملک برآمد کیا جاتا ہے۔ مرکزی وزارت تجارت کے تحت کام کرنے والی ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (APEDA) کے مطابق بھارت سے باسمتی چاول کو خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ امریکا کو بھی برآمد کیا جاتا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق بھارت نے 2025-26 کے دوران دنیا بھر میں 65.2 لاکھ میٹرک ٹن باسمتی چاول برآمد کیا، جس کی مالیت 50,138.28 کروڑ روپے (5.67 ارب امریکی ڈالر) رہی۔
بھارتی باسمتی چاول کی بڑی برآمدی منڈیوں میں سعودی عرب 16.6 فیصد، ایران 13.9 فیصد، عراق 11.2 فیصد، متحدہ عرب امارات 8.2 فیصد، یمن 5.7 فیصد اور امریکا 5 فیصد شامل ہیں۔
وزیر اعظم پر الزام
جموں و کشمیر پردیش کسان کانگریس کے چیئرمین نے ملک کے کسانوں کے مفادات کا تحفظ نہ کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ "وزیر اعظم نے امریکی صدر کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بات کی تھی، لیکن امریکی سینیٹ کا یہ فیصلہ ملک بھر کے کسانوں، جن میں جموں و کشمیر کے کسان بھی شامل ہیں، پر طویل مدتی اثر ڈالے گا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ باسمتی چاول تو ایک مسئلہ ہے ہی، لیکن کشمیر وادی کی باغبانی پیداوار، خصوصاً سیب اور خشک میوہ جات، بھی اس فیصلے سے بری طرح متاثر ہوں گے۔امریکا ہماری اشیا پر 100 فیصد ٹیرف عائد کرے گا، جبکہ ان کی مصنوعات بھارت میں بغیر ٹیرف کے داخل ہوں گی۔"
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