سرینگر کے لال چوک میں 'گل داؤد' شو کا اہتمام
سرینگر میونسپل کارپوریشن اور ایس سی سی ایل کے تعاون سے شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی نے لال چوک میں ’گل داؤد‘ شو کا اہتمام کیا۔
Published : October 19, 2025 at 10:28 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی نے سرینگر میونسیل کارپوریشن اور ایس سی سی ایل کے باہمی اشتراک سے لال چوک سرینگر" گل داؤد"(کراسنتھمیم) کے نام رنگا رنگ پھولوں کی نمائش کا شو کا اہتمام کیا ہے۔ اس شو کا مقصد" کراسنتھمیم "کے مختلف اقسام کے پھولوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ کشمیر میں" تھیم گارڈن" کے تصور لو فروغ دینا ہے۔
اس میں شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کشمیر کے پروفیسر ڈاکٹر ناصر مسعودی نے کہا کہ یہ پروگرام وادی کشمیر میں خزاں میں ایک نئی کشش ثابت ہوگا اور اس سے سیاحت کو مزید فروغ حاصل ہوگا ۔انہوں نے کہا کہ فی الوقت جموں وکشمیر میں صرف ایک بڑا "فلورشو" ٹولپ گارڈن میں اپریل میں منعقد ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس چنار کے زرد پتوں کو دکھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ۔ایسے" گل داؤد " کے۔رنگ برنگے پھول اکتبور نومبر میں سیاحوں کو کشمیر کی طرف متوجہ کرنےمیں اہم رول ادا کرسکتے ہیں
انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے ذریعے ہم موسم کے مطابق مزید فلاور گارڈن شوز کا انعقاد کر سکتے ہیں۔جو کہ نہ صرف دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے باعث کشش ہوگا بلکہ اس سے متعلقہ شعبے میں مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر ناصر مسعودی نے مزید کہا کہ نمائش میں رکھے گئے یہ پھول موسم خزاں کے ہیں اور یہ اسی موسم میں کھلتے ہیں اور "گل داؤد" باغات اور گھریلوں پارکوں کے اس خلا کو دور کرتے ہیں جو ہمیں خزاں میں زمینی سطح کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اور موسم بہار کے پھول مر جاتے ہیں اور زمین خالی دکھائی دیتی ہے ایسے میں یہ پت جھڑ کے پھول زمین میں دوبارہ سے رنگ بھرنے کا کام کرتے ہیں۔
ڈاکٹر ناصر مسعودی نے کہا کہ "گل داؤد" کی خاصیت یہ ہے کہ ایک بار لگانے کے بعد دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اکتوبر سے نومبر کے درمیان اس پر خود بخود پھول نکل آتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ" گل داود" میں تقریباً ہر قسم کے رنگ کے پھول کھلتے ہیں اور اس میں مخلتف 40 شکلیں ہیں جوکہ اپنی پسند مطابق تربیت دی جاسکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "گل داؤد "کو عام استعمال میں کے ساتھ ساتھ تجارتی سطح پر بھی استعمال لایا جاسکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کٹ فلاور کا کاروبار ہمارے ملک میں سالانہ ڈھائے ہزار کروڑ کا ہوتا ہے۔ایسے میں اس موسم میں ملک کی دیگر ریاستوں اور یوٹیز میں پھول ناکے برابر ہوتے ہیں اورکشمیر ایک ایسی واحد جگہ جہاں تقریباً سال بھر پھول دیکھنے کو ملتے ہیں ۔پھولوں کے کاروبار سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں تجارتی مقاصد کی خاطر" گل داود " کواستعمال میں لا سکتے ہیں اور وہ کم لاگت میں اس سے زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔