گجر ہاسٹل کی تعمیر میں تاخیر پر تشویش کا اظہار

گجر بکروال طبقہ کی جانب سے ضلع رام بن میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں کئی مسائل کو اجاگر کیا گیا۔

گجر ہاسٹل کی تعمیر میں تاخیر پر تشویش کا اظہار
گجر ہاسٹل کی تعمیر میں تاخیر پر تشویش کا اظہار (ای ٹی وی بھارت)
Published : March 27, 2026 at 4:56 PM IST

رام بن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں جموں و کشمیر گجر بکروال کانفرنس (JKGBC) کی جانب سے ڈاک بنگلوو رامبن میں ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں گجر بکروال طبقہ سے وابستہ لوگوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تنظیم کی سابقہ تمام کمیٹیوں کو تحلیل کرکے ازسرِ نو کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔

گجر ہاسٹل کی تعمیر میں تاخیر پر تشویش کا اظہار (ای ٹی وی بھارت)

کانفرنس کے دوران تنظیم کے لیڈران نے تقریر کرتے ہوئے طبقہ کو درپیش مشکلات کو حکام تک پہچانے کی کوشش کی۔ کانفرنس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودھری اعجاز احمد خان نے بتایا کہ "کانفرنس کے انعقاد کا مقصد وجر طبقے کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے فوری حل کے لیے ایک مؤثر روڈ میپ تیار کرنا ہے، تاکہ سماجی طور پر کمزور اس قبائلی طبقے کی ترقی کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔"

انہوں نے مزید کہا کہ "رامبن میں وجر بکر وال طبقے کے ہزاروں افراد رہائش پذیر ہیں، مگر ان کے لیے بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔" انہوں نے علاقے میں گجر ہوسٹل کے حوالہ سے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گرچہ حکومت نے ہوسٹل کی تعمیر کو منظوری د ی ہے تاہم کئی سال گزرنے کے باوجود اس کی عمارت مکمل نہیں ہو سکی، جس پر انہوں نے گہری تشویش ظاہر کی اور حکومت سے فوری عملدرآمد کا مطالبہ کیا ہے۔

اس کے علاوہ فارسٹ رائٹس ایکٹ کے نفاذ اور دیگر اہم معاملات پر بھی خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے وجر بکر وال طبقہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔

کانفرنس میں تنظیم کے سرپرست اعلیٰ چودھری اعجاز احمد خان اور پردیش صدر حاجی محمد یوسف سمیت ضلع بھر کے ڈیلیگیٹس نے شرکت کی۔

