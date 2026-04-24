گوجر بکروالوں کو فوری نقل مکانی کی اجازت دی جائے، ویریفکیشن میں تاخیر پر تشویش: سابق وزیر عبدالغنی کوہلی
سابق وزیر عبدالغنی کوہلی نے کہا کہ جموں خطے میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو چکا ہے اور چراگاہوں میں چارہ ختم ہو رہا ہے۔
Published : April 24, 2026 at 8:40 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر میں خانہ بدوش گوجر و بکروال طبقے کو درپیش مسائل پر سابق وزیر عبدالغنی کوہلی نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے- انہوں نے کہا کہ گوجر بکروال برادری کو موسمی ہجرت کے لیے اجازت نامے حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جو ایک نہایت حساس مسئلہ ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے نامہ نگار محمد اشرف گنائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی یہ خانہ بدوش قبائل حسب روایت وادی کشمیر کی جانب رخ کرتے ہیں لیکن اس بار اجازت کے حصول میں تاخیر ان کے لیے سنگین بحران بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں خطے میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو چکا ہے اور چراگاہوں میں چارہ ختم ہو رہا ہے، جس کے باعث بکریاں، گائیں، بھیڑیں اور گھوڑے بھوک سے مرنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔
عبدالغنی کوہلی نے حکومت اور محکمہ قبائلی امور سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے، ویریفکیشن کا عمل ضرور کیا جائے لیکن اسے بروقت مکمل کیا جائے، تاکہ خانہ بدوش طبقے کو اپنے مویشیوں سمیت محفوظ طریقے سے ہجرت کی اجازت مل سکے اور قیمتی جانوروں کو بچایا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں: گورنمنٹ ویمنز ڈگری کالج پلوامہ میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یاد میں ایک شاندار ثقافتی پروگرام کا انعقاد
انہوں نے مزید بتایا کہ گوجر و بکروال طبقے کے کئی وفود نے ان سے ملاقات کرکے دفاتر میں پیش آنے والی مشکلات اور اجازت ناموں کے پیچیدہ عمل سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجازت دینے کے لیے سخت قوانین اور غیر ضروری رکاوٹیں قابل افسوس ہیں۔