کنونشن میں گوجر بکروال برادریوں کو اپنے مشترکہ حقوق، فلاح و بہبود اور نمائندگی کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا گیا۔

اوڑی میں گجر بکروال اور پہاڑی ورکرز کنونشن کا انعقاد
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 13, 2025 at 7:06 AM IST

بارہمولہ (کوثر عرفات): جموں و کشمیر کے اوڑی میں آل جموں و کشمیر گوجر بکروال اور پہاڑی کلچرل اور ویلفیئر فورم کے بینر تلے گجر-بکروال اور پہاڑی ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا انعقاد فورم کے چیئرمین راجہ اعزاز علی اور ڈاکٹر نصیر الدین بارو کی صدارت میں کیا گیا، جس میں گوجر-بکروال اور پہاڑی برادریوں کے ممبران اور نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

اس دوران کنونشن میں دونوں برادریوں کے درمیان بھائی چارے، باہمی احترام، اور اپنے مشترکہ حقوق، فلاح و بہبود اور نمائندگی کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا گیا۔ تمام شرکاء کی طرف سے مشترکہ طور پر حلف لیا گیا، جس میں یہ عہد کیا گیا کہ دونوں کمیونٹیز اپنے آئینی اور سماجی حقوق کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کریں گی۔

اوڑی میں گجر بکروال اور پہاڑی ورکرز کنونشن کا انعقاد

کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے راجہ اعزاز علی نے گجر-بکروال اور پہاڑی برادریوں کے درمیان اتحاد، بیداری اور اجتماعی تعاون کی اہمیت پر زور دیا تاکہ ان کی مشترکہ ترقی اور ان کے شاندار ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھا جا سکے۔

انہوں نے کہا کہ ہماری طاقت ہمارے اتحاد میں ہے۔ ہم نے ہمیشہ انصاف، مساوات اور قوم کی تعمیر کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا ہے۔ ہم اپنے مستقبل کو بدل سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہماری آواز ہر سطح پر سنی جائے۔"

ڈاکٹر نصیر الدین بارو نے اپنے خطاب میں بیداری کے مشن کو نچلی سطح پر آگے بڑھانے اور دونوں برادریوں کے نوجوانوں اور خواتین کو تعلیم، شرکت اور ترقیاتی سرگرمیوں میں قیادت کے ذریعے بااختیار بنانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ فورم گجر، بکروال اور پہاڑی برادریوں کے درمیان بھائی چارہ، افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کو مضبوط کرنے کے لیے تمام اضلاع میں اس طرح کے کنونشنز کا انعقاد جاری رکھے گا۔

یہ تقریب ایک متفقہ قرارداد کے ساتھ ختم ہوئی جس سے پورے جموں و کشمیر میں اس طرح کے بیداری اور اتحاد کے پروگراموں کو جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔


