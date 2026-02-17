ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گجراتی نوجوان سمیت چار کی ضمانت مسترد، کشمیر سے ممبئی چرس اسمگلنگ کرنے کا ہے الزام
کورٹ نے قرار دیا کہ ابتدائی شواہد الزامات طے کرنے کیلئے کافی ہیں جبکہ دفاعی دلائل ٹرائل کے دوران ہی پرکھے اور جانچے جائیں گے۔
Published : February 17, 2026 at 7:08 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے کشمیر سے ممبئی چرس اسمگلنگ کے معاملے میں گجرات کے 28 سالہ باشندے کی صرف الزامات ختم کرنے کی درخواست مسترد کردی بلکہ ضمانت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا: ’’مقدمے میں ایسے کافی ابتدائی شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر سخت انسداد منشیات قانون کے تحت فردِ جرم عائد کیا جا سکتا ہے۔‘‘
جسٹس راجنیش اوسوال نے اپنے 15 صفحات پر مشتمل فیصلے میں راجکوٹ، گجرات کے رہائشی ماتھوپوترا سوہیل کی جانب سے دائر دو الگ درخواستیں ، ایک الزامات منسوخ کرنے اور دوسری ضمانت کے لیے، خارج کر دیں۔ مقدمے میں فریق مخالف نارکوٹکس کنٹرول بیورو جموں تھا، جس کی پیروی ڈپٹی سالیسٹر جنرل آف انڈیا وشال شرما نے کی، جبکہ ملزم کی نمائندگی ایڈووکیٹ ایم اے بھٹ نے کی۔
این سی بی کی شکایت کے مطابق 29 مارچ 2024 کو سب انسپکٹر رام شنکر پسوان کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ چار افراد، یاسین عنایت علی، متیش سی باگڈا، بھٹی فیروز اور ماتھوپوترا سہیل، ایک نجی کار کے ذریعے کشمیر سے ممبئی بڑی مقدار میں ممنوعہ منشیات اسمگل کر رہے ہیں۔
اطلاع ملنے پر ضلع سانبہ کے علاقے گھگوال تھانے کے قریب سرینگر جموں قومی شاہراہ NH44 پر تپيال کے نزدیک پولیس نے ناکہ بندی کی۔30 مارچ کی صبح اس گاڑی کو روک کر تلاشی لی گئی جس دوران آزاد گواہوں کی موجودگی میں گاڑی کی اگلی بائیں کھڑکی اور ونڈ اسکرین وائپر کے خفیہ حصے سے آٹھ پیکٹ برآمد ہوئے۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق پیکنگ سمیت برآمد شدہ چرس کا مجموعی وزن 11.355 کلوگرام پایا گیا، جو نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹرپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کے تحت تجارتی مقدار شمار ہوتی ہے۔
چاروں افراد کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق چرس ریاض احمد ڈگہ سے حاصل کی گئی تھی جبکہ اس کی مالی معاونت محمد عمر عرف عمر بٹلہ نے کی۔ دعویٰ کیا گیا کہ منشیات راجستھان میں اجمیر درگاہ کی پارکنگ میں پہنچائی جانی تھی۔ استغاثہ نے عدالت کے سامنے کال ڈیٹیل ریکارڈ اور مبینہ بینک لین دین پیش کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کی خرید، مالی اعانت اور ترسیل ایک منظم مجرمانہ سازش کا حصہ تھی۔ بعد ازاں 7 اگست 2025 کو این ڈی پی ایس ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت خصوصی عدالت سانبہ میں ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد کی گئی۔
ملزم سوہیل نے موقف اختیار کیا کہ وہ صرف گاڑی میں سوار تھا اور منشیات کی خرید، چھپانے، ترسیل یا مالی معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 67 کے تحت ریکارڈ بیانات پر غلط انحصار کیا، جو قانونی طور پر قابل قبول نہیں۔
وکیل صفائی نے یہ بھی مؤقف اپنایا کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت دیا گیا بیان ظاہر کرتا ہے کہ ملزم کو منشیات کے بارے میں علم نہیں تھا، جبکہ صرف کال ریکارڈ کسی شخص کے جرم میں ملوث ہونے کا ثبوت نہیں بن سکتے۔
تاہم جسٹس اوسوال نے ان دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فرد جرم عائد کرنے کے مرحلے پر عدالت صرف یہ دیکھتی ہے کہ آیا بادی النظر میں مقدمہ بنتا ہے یا نہیں، شواہد کا تفصیلی جائزہ ٹرائل کے دوران لیا جاتا ہے۔
عدالت نے ٹرائل کورٹ کے حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ دفعہ 67 کے بیانات کی قانونی حیثیت محدود ہو سکتی ہے، تاہم کال ڈیٹیل ریکارڈ اور بینک لین دین جیسے دستاویزی شواہد ابتدائی طور پر ملزم کے کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔
ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ملزم کا یہ دعویٰ کہ وہ صرف چرس کے استعمال کے لیے دیگر افراد کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک دفاعی مؤقف ہے جسے صرف ٹرائل کے دوران جانچا جا سکتا ہے۔ ٹرائل کورٹ پہلے ہی اس وضاحت کو ناقابلِ یقین قرار دے چکی ہے، کیونکہ گجرات سے سرینگر صرف چرس کے استعمال کے لیے سفر کرنا معقول نہیں لگتا، خاص طور پر جب گاڑی میں 11 کلوگرام منشیات چھپائی گئی ہو۔
عدالت نے مزید نوٹ کیا کہ خفیہ اطلاع میں چاروں ملزمان کے نام پہلے ہی موجود تھے اور وہ 29 مارچ 2024 کو سرینگر کے ہوٹل شیرازہ میں اکٹھے مقیم بھی تھے، جبکہ گاڑی کی روک تھام کے فوراً بعد برآمدگی عمل میں آئی۔
سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کردہ قانونی اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار کے تمام دلائل بنیادی طور پر دفاعی نوعیت کے ہیں، جنہیں ٹرائل کورٹ کے سامنے اٹھایا جا سکتا ہے، مگر ان بنیادوں پر ملزم کو بری نہیں کیا جا سکتا۔
