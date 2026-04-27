اننت ناگ میں دریائے جہلم اور شیر باغ کے کناروں پر 4.50 کروڑ کے گرین اسپیسز منصوبہ کو منظوری
Published : April 27, 2026 at 4:10 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) جنوبی کشمیر میں ماحولیاتی بحالی کی کوششوں کو تقویت دیتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ آف اربن لوکل باڈیز (ڈی یو ایل بی) کشمیر نے میونسپل کونسل اننت ناگ کے دائرہ اختیار میں دریائے جہلم اور شیرباغ نالہ کے کناروں پر گرین اسپیسز کی ترقی کے لیے 4.50 کروڑ روپے کے منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔
یہ پیش رفت اس معاملے کو ای ٹی وی بھارت کی جانب سے اجاگر کیے جانے کے بعد سامنے آئی، جس کے نتیجے میں انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے منصوبے کو منظوری فراہم کی۔
سرکاری حکم نامہ (آرڈر نمبر DULB/Plg/370 آف 2026) کے مطابق اس منصوبے کو نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) کی درخواست نمبر 606/2018 کے تحت منظور کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد دریائے جہلم اور شیرباغ نالہ کے اطراف مختلف مقامات کو منظم اور خوبصورت گرین زونز میں تبدیل کرنا ہے، جس سے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ شہری خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا۔
منصوبے کی منظوری 18 سخت شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ متعلقہ ایجنسی، میونسپل کونسل اننت ناگ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ مقررہ لاگت کے اندر رہتے ہوئے منصوبہ مکمل کرے اور جنرل فنانشل رولز (GFR-2017) سمیت تمام ضابطہ جاتی تقاضوں کی پابندی کو یقینی بنائے۔ اس کے علاوہ ٹینڈرنگ کے شفاف عمل، مکمل دستاویزی ریکارڈ اور ہر مرحلے کی ویڈیو و فوٹوگرافی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ منصوبے کے مقام میں کسی بھی تبدیلی کے لیے پیشگی منظوری درکار ہوگی۔
اس اقدام کو مقامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ شیرباغ کمیٹی اننت ناگ نے اسے عوام کا دیرینہ مطالبہ قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور سیلابی صورتحال و صفائی ستھرائی کے مسائل میں بھی بہتری آئے گی۔
سماجی کارکن و سیول سوسائٹی کے ممبر منظور احمد پشو نے اس پیش رفت کا خیرمقدم کرتے ہوئے سرکار کے اس قدم کو سراہا، اور کہا کہ کہ یہ قصبہ کے عوام کی دیرینہ مانگ تھی جسے منظوری ملنے کے بعد شہر کی ترقی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ طویل عرصے سے دفتری رکاوٹوں کا شکار تھا، تاہم حالیہ کوششوں سے انتظامی سطح پر پیش رفت ہوئی ہے اور اب اس کے جلد عملی نفاذ کی توقع ہے۔
ڈی یو ایل بی نے متعلقہ افسران، بشمول سپرنٹنڈنٹ انجینئر آر اینڈ بی سرکل اننت ناگ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کونسل اننت ناگ، کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام رہنما اصولوں پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور منصوبے کو بروقت مکمل کریں۔