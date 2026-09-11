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قاضی گنڈ میں گرین اسپیس ایریا کا افتتاح، ایڈوکیٹ عبدالمجید لارمی کا اپوزیشن جماعتوں پر تنقید
لَارمی نے کہا کہ اگر پی ڈی پی بی جے پی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتی تو اس وقت ہمارے پاس سارے حقوق ہوتے۔
Published : September 11, 2026 at 4:51 PM IST
اننت ناگ: (دین عمران) گیٹ وے آف کشمیر سے منسوب قاضی گنڈ میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیے گئے گرین اسپیس ایریا کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر این سی کے سینئر رہنما اور رکنِ اسمبلی ایڈووکیٹ عبدالمجید لَارمی نے ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پر بھی اظہارِ خیال کیا۔
اپوزیشن جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عبدالمجید لَارمی نے کہا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور اُن کے ہی دورِ اقتدار میں جموں و کشمیر سے دفعہ 370 اور آرٹیکل 35 اے کو منسوخ کیا گیا اور اگر پی ڈی پی بی جے پی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتی تو اس وقت ہمارے پاس سارے حقوق ہوتے۔
انہوں نے کہا کہ آج وہی جماعتیں نیشنل کانفرنس کو عوام کا خیرخواہ نہ ہونے کا الزام دے رہی ہیں، جبکہ ان کے مطابق، ماضی میں انہیں جماعتوں کے دور میں دفعہ 370 اور آرٹیکل 35-اے کے خاتمے کا فیصلہ سامنے آیا۔
قاضی گنڈ میں جاری ترقیاتی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے عبدالمجید لارمی نے کہا کہ قاضی گنڈ ان کے اسمبلی حلقے کا اہم حصہ ہے اور گیٹ وے آف کشمیر کی حیثیت سے اس علاقے کو مزید خوبصورت اور پُرکشش بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاگت والا گرین اسپیس ایریا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ قاضی گنڈ میں شروع کیے گئے تمام ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے اور علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا جائے۔
عبدالمجید لارمی نے کہا کہ موجودہ حالات میں حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز جاری کروانے میں متعدد مشکلات کا سامنا ہے، تاہم ان تمام رکاوٹوں کے باوجود تعمیر و ترقی کے منصوبے جاری رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد قاضی گنڈ کو ایک خوبصورت، صاف ستھرے اور ترقی یافتہ علاقے کے طور پر فروغ دینا ہے، تاکہ گیٹ وے آف کشمیر کو اس کی شناخت مزید مضبوط ہو۔